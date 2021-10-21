Как мемы помогают справиться со стрессом во время пандемии COVID-19

Если просматривать смешные картинки, люди чувствуют себя спокойнее даже на фоне пандемии COVID-19. Они помогают хоть ненадолго отвлечься от проблем и снизить уровень стресса.

Мемы и коронавирус

Также у людей растет уверенность в своих возможностях победить коронавирус. Об этом говорится в статье американских психологов.

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Как проводили это "смешное" исследование

В исследовании участвовали 748 человек, их средний возраст – 42 года. Его проводили онлайн. У большинства добровольцев не было высшего образования.

Им показывали сотни мемов, которые предварительно отобрали. Картинки сортировали по нескольким признакам:

на одних были изображены животные;

на других – главным героем мема были пожилые или молодые люди;

некоторые подписи касались пандемии.

Что удалось выяснить: неожиданные выводы

Некоторые изображения были одинаковыми, однако разным был текст: в одном случае шутка про COVID-19, в других – темы были самыми разнообразными.

Сначала ученые оценили, как часто во время предыдущего месяца участники испытывали тревожность или стресс. Затем каждый из них должен был просмотреть либо несколько мемов, либо забавные текстовые сообщения.

Затем участники определяли, насколько им показалась смешной шутка. Впоследствии поделились, как изменился их уровень тревожности, положительные эмоции и о том, побудило ли изображение к мыслям о проблемах, связанных с коронавирусом.

Оказалось, что мемы с шутками о коронавирусе имели больший терапевтический эффект, чем любые другие – люди испытывали больше положительных эмоций. Кроме того, о пандемии почти не думали люди, которые смотрели милые картинки с щенками и младенцами, даже если подпись касалась пандемии.

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Стресс и коронавирус

Пандемия коронавируса сильно потрепала нервы человечеству. В марте 2021 года исследователи со всего мира заявили, что стресс, тревога и депрессия охватили 30% жителей планеты.