В Украине за сутки вакцинировали против коронавируса 2 715 человек. С начала кампании первую дозу прививки получили 111 024 человека, один из них получил 2 дозы препарата.

Статистика вакцинации в Украине

По сравнению с предыдущими сутками в Украине сделали на 1253 прививки меньше. К вакцинации привлекли 66 мобильных бригад.

К теме COVID-19 в Украине: около 8 тысяч инфицированных, 157 жертв

Больше всего прививок за вчера сделали в Донецкой области – 770. За весь период также больше вакцинированных в этом регионе – 9 014 прививок.

Количество прививок в регионах:

Главное о вакцинации против COVID-19 в Украине