Менее 3 тысяч: темпы вакцинации в Украине и статистика в регионах
В Украине за сутки вакцинировали против коронавируса 2 715 человек. С начала кампании первую дозу прививки получили 111 024 человека, один из них получил 2 дозы препарата.
Источник:ЦОЗ
Статистика вакцинации в Украине
По сравнению с предыдущими сутками в Украине сделали на 1253 прививки меньше. К вакцинации привлекли 66 мобильных бригад.
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Больше всего прививок за вчера сделали в Донецкой области – 770. За весь период также больше вакцинированных в этом регионе – 9 014 прививок.
Количество прививок в регионах:
Главное о вакцинации против COVID-19 в Украине
- Кампания стартовала 24 февраля 2021 года. Она будет проходить в 5 этапов.
- Сейчас идет первый из них, но глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что страна готовится к началу 2-го этапа, где вакцинацию будут проводить в стационарных учреждениях.
- Первыми прививки получают медицинские работники ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудники лабораторий, тестирующих на COVID-19, жителей и персонал домов для престарелых и военных на фронте.
- А также публичные люди, которые помогают популяризировать вакцинацию в стране.
- Все прививки являются добровольными и бесплатными.
- Всего Украина получила 500 тысяч доз вакцины Covishield производства индийского Института сыворотки крови. Сейчас ожидают поставки других вакцин, в частности Pfizer и Novax.
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