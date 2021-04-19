Некоторым людям страх смерти отравляет жизнь. Они не могут смотреть фотографии, потому что видят, как стареют со временем, не отмечают дни рождения, не могут читать новости, напоминающие о смерти.

Согласно опросам, 20% американцев боятся либо очень боятся смерти, а 39% переживают, что умрут любимые люди. Страх смерти беспокоит не только молодых, но и пожилых.

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Какие люди больше всего боятся смерти

Людей пугают боль и страдания при смерти, неизвестность, небытие, потеря контроля. А еще боятся, что будет с близкими людьми после их смерти.

У людей отдельных профессий, например некоторых медицинских работников, страх смерти сильнее, чем у других.

Также больше боятся умереть люди с хроническими и неизлечимыми заболеваниями, например с ВИЧ или раком.

Страх смерти мучает многих пациентов с тревожными расстройствами, хотя при одних состояниях он встречается чаще, чем при других. Например, люди с депрессией, паническим расстройством и тоской чаще боятся смерти, чем пациенты с социальными фобиями и генерализованным тревожным расстройством.

Но бояться могут и здоровые люди. Тогда фобия мешает жить. Здоровый страх смерти заставляет нас пристегнуться ремнем в машине и отдернуть руку от клетки с крокодилом. Но иногда он настолько силен, что человек боится выйти на улицу за хлебом.

Как побороть сильный страх смерти

Источник: Science Direct

Несмотря на то, что страх смерти достаточно распространен, нет ни тестов со дня его обнаружения, ни больших исследований лечения, ни официальных рекомендаций для пациентов.

Чтобы справиться со страхом смерти, чаще всего обращаются к психотерапии. В научных публикациях описаны лечения различными ее видами, например терапией достоинства, систематической десенсибилизацией и даже юмористической терапией. Для больных раком есть эффективная методика короткой индивидуальной психотерапии "Управление раком и осмысленный образ жизни".

В одном канадском эксперименте 39 ипохондриков, 93% которых очень боялись умереть, лечили когнитивно-поведенческой терапией в течение 14 недель, и этот опыт оказался эффективным.

в течение 14 недель, и этот опыт оказался эффективным. При обсессивно-компульсивном расстройстве результат принесла когнитивная терапия снижения опасностей.

У людей с паническим расстройством эффективной оказалась трехнедельная экзистенциальная терапия.

Как помочь самому себе

Источник: Psychology

Если вы чувствуете сильный страх смерти, спросите себя, к чему приводит этот страх. Что вы из-за него делаете или не делаете? Может избегаете какие-то места? Или часто читаете о здоровье и посещаете разных врачей? Подумайте, помогает ли это поведение справиться со страхом.

Невозможно взять и перестать бояться, но можно не дать этому страху заполнить все ваше время. Попробуйте определить непроизводительные действия, к которым вас подталкивает страх, и постепенно отказывайтесь от них, принимая страшные мысли и неопределенность. Если это слишком трудно, можно обратиться к специалисту.

Напомните себе, что испытывать страх нормально, но сейчас ничего страшного не происходит, и переводите внимание на то, что важно сейчас.