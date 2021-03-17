Частичная вакцинация препаратом Pfizer-BioNTech эффективна против SARS-CoV-2 на 63%. Об этом говорится в еженедельном отчете Центра США по контролю и профилактике заболеваний.

Члены группы реагирования на чрезвычайные ситуации от CDC исследовали вспышки COVID-19 среди жителей и сотрудников учреждений медсестринского квалифицированного ухода.

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Как проводили анализ:

Исследовались случаи инфицирования после введения первой дозы вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19 в каждом учреждении.

Всего было начислено 463 резидента. 142 находились в одном заведении, а 321 – в другом.

Эксперты получили подробную информацию о прививках резидентов и подробностях течения у них коронавируса.

За период расследования было зарегистрировано 97 случаев заражения SARS-CoV-2 – по 40 и 57 в обоих учреждениях соответственно.

Выводы CDC

Исследователи обнаружили, что предполагаемая эффективность вышеупомянутой вакцины против инфекции SARS-CoV-2 (независимо от симптомов) после первой дозы составляла 63%. Так, эксперты учитывали инкубационный период вируса и необходимый срок для выработки антител. Поэтому речь идет о периоде более чем 14 дней после первой дозы и до 7 дней после второй дозы.

Поэтому исследование экспертов CDC в очередной раз подтвердило, что полная двухфазная вакцинация является важной стратегией для предотвращения COVID-19.

К слову, средняя эффективность вакцины AstraZeneса после введения первой дозы составляет 76%.