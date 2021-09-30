Меньше чем официально заявленная: исследование эффективности вакцины AstraZeneca

В ходе нового масштабного исследования вакцина против коронавируса Vaxzevria подтвердила свою эффективность против симптоматического течения болезни. Кроме того, ни у одного из участников исследования не было существенных побочных эффектов.

Эффективность вакцины 74%

Всего в исследовании приняли участие 26 тысяч человек. Испытания проводили одновременно в США, Чили и Перу.

Внимание Витамин D для женщин: как солнечный витамин влияет на репродуктивное здоровье

Результаты исследования

Вакцина Vaxzevria компании AstraZeneca показала 74% эффективность в предотвращении появления симптомов коронавируса. В группе людей возраста 65 лет и старше ее эффективность оказалась 83,5%.

Исследователи отметили, что общая эффективность оказалась ниже, чем заявленная производителем в марте – 79%. И ниже после просмотра результатов компанией – 76%.

Как проходило исследование

В ходе испытаний пациенты получали две дозы вакцины Vaxzevria с интервалом в 4 недели.

Получили вакцину 17 600 человек. Среди них не было ни одного летального случая, а также тяжелого или критического симптоматического течения COVID-19.

Плацебо получили 8 500 человек. Среди них было 8 случаев тяжелой формы заболевания. Также в этой группе 2 человека умерли.

Vaxzevria применяют в более чем 170 странах

В ходе испытания врачи не зарегистрировали ни одного случая серьезного побочного эффекта, в частности образования тромбов или свертывания крови, о которых раньше много говорили в контексте вакцинации препаратом AstraZeneca.

В конце июля AstraZeneca заявила, что планирует подать заявку на полное одобрение своей вакцины в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а не только на использование в экстренных случаях.

Компания в настоящее время изучает эффективность бустерных доз для людей, которые уже были вакцинированы двумя дозами ее вакцины или мРНК-вакцинами компаний Pfizer и Moderna.

Известно, что препарат Vaxzevria разрешен к применению в более чем 170 странах, включая Украину. В компании заявили, что не ожидают, что Vaxzevria будет широко использоваться в США. Однако, получение одобрения FDA "придаст им авторитета".