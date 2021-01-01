Чуть менее чем половина всех граждан Польши намерены вакцинироваться от коронавируса COVID-19. Правда, количество тех, кто не будет делать прививки, не намного ниже.

Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Social Changes. Их опубликовал ресурс WPolityce. Актуально ВОЗ одобрила к использованию первую вакцину против COVID-19: что известно Как поляки относятся к вакцинированию от ковида 41% намерены сделать прививку (предварительный опрос – 8%). 20% уже твердо определились, что сделают. 21% только планирует вакцинироваться. 39% заявили, что не хотят ставить вакцину (предварительный опрос – 44%). 20% пока не определились, сделают ли. Заметим, что в Польше уже стартовала национальная программа вакцинации. В ее рамках первыми прививки должны сделать медицинским работникам, затем – пожилым людям и учителям. Остальные категории граждан смогут вакцинироваться с 15 января. Кстати Польша изменила правила въезда с 28 декабря: что надо знать украинцам Какая ситуация с коронавирусом в Польше (данные польского Минздрава) За последние сутки зафиксировали 11 008 новых случаев.

Сейчас в больницах с COVID-19 находятся 16 757 человек, в том числе 1 598 – на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Общее количество больных составляет – 1 305 774 человека.

За все время умерли 28 956 человек. Зато более 1 миллиона пациентов выздоровели.