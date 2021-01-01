Меньше чем половина поляков хочет вакцинироваться от COVID-19: почти столько же не хотят
Чуть менее чем половина всех граждан Польши намерены вакцинироваться от коронавируса COVID-19. Правда, количество тех, кто не будет делать прививки, не намного ниже.
Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Social Changes. Их опубликовал ресурс WPolityce.
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Как поляки относятся к вакцинированию от ковида
- 41% намерены сделать прививку (предварительный опрос – 8%).
- 20% уже твердо определились, что сделают.
- 21% только планирует вакцинироваться.
- 39% заявили, что не хотят ставить вакцину (предварительный опрос – 44%).
- 20% пока не определились, сделают ли.
Заметим, что в Польше уже стартовала национальная программа вакцинации. В ее рамках первыми прививки должны сделать медицинским работникам, затем – пожилым людям и учителям. Остальные категории граждан смогут вакцинироваться с 15 января.
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Какая ситуация с коронавирусом в Польше (данные польского Минздрава)
- За последние сутки зафиксировали 11 008 новых случаев.
- Сейчас в больницах с COVID-19 находятся 16 757 человек, в том числе 1 598 – на аппаратах искусственной вентиляции легких.
- Общее количество больных составляет – 1 305 774 человека.
- За все время умерли 28 956 человек. Зато более 1 миллиона пациентов выздоровели.
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