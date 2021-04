Пандемия коронавируса за год смогла изменить жизни миллионов людей во всем мире: карантинные ограничения, удаленная работа и обучение, новые правила социального поведения. Локдаун из-за распространения COVID-19 изменил даже отношение к гигиене.

"Менять трусы можно раз в два дня, а носки – раз в три"

Британец Саймон Клиффорд рассказал, что до пандемии ежедневно принимал душ и менял чистое нательное белье. Однако сейчас его гигиенические привычки кардинально изменились. Мужчина меняет белье раз в два дня, а носки – раз в три, если не приходится слишком много ходить".

Читайте также Недостаток сна разрушает сексуальную жизнь женщины

Через день Саймон принимает душ и продолжает использовать дезодорант, поскольку он обещает "48-часовую защиту".

Локдаун и долгие недели работы дома показали, что теперь нет нужды скрупулезно соблюдать личную гигиену. Это стало менее важно, чем мы думали раньше,

– сказал он.

Статистические данные

Опрос государственного ресурса YouGov показал, что в феврале 17% жителей Соединенного Королевства начали меньше мыться в душе, почти треть реже надевала чистую одежду, и четверть реже мыла волосы.

Аналитики розничной торговли Mintel заявили, что 28% стали покупать меньше дезодорантов. А среди молодежи – 45% представителей поколения Z и 40% миллениалов отказываются от дезодорантов.

Компания GSK Consumer Health также провела опрос и выяснила, что только 9% людей улучшили режим гигиены ротовой полости, а 5% заявили, что перестали делать это вообще.

Чистота – это роскошь, которая шокирует

Писатель, автор научно-популярной книги о здоровье человека "If Our Bodies Could Talk" Джеймс Хэмблин отмечает, что чистота – это шокирующая роскошь, ведь до сих пор во всем мире каждый десятый человек все еще не имеет близкого доступа к чистой воде.

Читатели старшего возраста будут помнить, что купаться максимум раз в неделю было абсолютно нормально, и сантехника в помещении не всегда присутствовала. Я вырос в 80-е годы, когда мы принимали ванну только в воскресенье ... а теперь я каждый день купаю своих детей,

– заявил Хэмблин.



До сих пор в мире каждый десятый человек все еще не имеет близкого доступа к чистой воде / Фото: Getty Images

Писатель подчеркивает, что больше – не обязательно лучше. Это касается и личной гигиены.

"Купание может усугубить такие заболевания, как угри, экзема и псориаз. Это не опасные для жизни вещи, но иногда это становится проблемой для людей, особенно тех, кто перенес заболевания кожи", – добавил он.

Для некоторых новые реалии улучшают качество жизни... и волосы

Даниэль Уорделл, государственная служащая из Пенкейтленда, перешла от мытья и сушки волос каждый вечер до одного раза в неделю.

"Я вернула столько времени, которое тратила на мытье, сушку феном, выпрямление волос", – рассказала женщина.

По словам Даниэль, ее волосам понадобился почти год, чтобы приспособиться к менее частому мытью, но сейчас они стали здоровее.