Что делать, если в укрытии началась менструация, как соблюдать гигиену и как действовать, если задержка, а возможности сдать тест на беременность нет – читайте дальше.

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Если в укрытии начались критические, а прокладок нет

Прежде всего психологи советуют не стесняться и спросить у людей рядом – у кого точно должны быть.

Однако если их совсем нет, то поможет вата и бинты. Из них можно сделать самостоятельно средство гигиены.

Впрочем, если даже их нет, подойдет даже чистая одежда.

Главное задание, чтобы кровь всосалась хоть во что-то, а вы не замерзли от влаги в зоне вульвы,

– отмечают гинекологи.

Можно ли в укрытии использовать чаши и тампоны

Если кратко, то не стоит. Поскольку вы не знаете, когда сможете изменить их (в идеале гигиенические средства нужно менять каждые 3 – 4 часа). Кроме того, менять их нужно чистыми руками, так что обычная прокладка подойдет лучше всего.

Как соблюдать гигиену в укрытиях

Как в мирное время, так и во время войны лучше всего с гигиеной помогает вода. Также вульву можно осторожно протирать детскими влажными салфетками. Возьмите с собой и туалетную бумагу.

Также не забывайте каждый день менять белье. Если такой возможности нет – пользуйтесь "дневками", но помните их часто менять.

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Задержка менструаций:

но тест отрицательный

Если задержка, но никогда или после последней менструации не было секса, без сдачи дополнительных анализов или УЗИ диагноз делать не стоит.

"Все мы сейчас очень стрессуем это и может быть причиной отсутствия менструаций. При стрессе может подниматься гормон пролактин, который на время тоже создает задержки. Среди других причин – недоедание, недосып, снижение веса", – отметили гинеколог.

нет возможности сделать тест

Если вы живете половой жизнью, то тест поможет узнать о возможной беременности. В этом случае единственное, что вы можете сделать – позаботиться о себе, выспаться, не употреблять алкоголь и не курить.

Внимание! Ни в коем случае не пользуйтесь народными методами! В критические ситуации свяжитесь со своим семейным врачом или гинекологом по телефону.