Ольга Белоконь рассказала, что обычно женщины делятся на два "лагеря". Первые – это те, кто считает боль неотъемлемой, нормальной частью своей жизни и не считают нужным это с кем-то обсуждать.

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"Я женщина, должна терпеть, проживать боль с достоинством и гордо поднятой головой. Живут такие женщины иногда в страхе перед очередной менструацией, которая сопровождается нечеловеческой болью, но терпят. Мужественно и стойко", – описала врач-гинеколог.

Вторые – это те, кто считает любую боль ненормальной и беспокоится о "здоровье" своей репродуктивной системы.

Что важно знать о менструальной боли

Болезненная менструация может быть самостоятельным состоянием (альгодисменорея), которое не связано с наличием какого-то заболевания.

Это нормально, так бывает. Это не болезнь, не "зашлакованность" организма, это не связано с "застоем" лимфы или желчи, с "доминированием эстрогенов" и т.п.,

– заявила Ольга Белоконь.

Менструальная боль – это реакция на те процессы, которые возникают во время и накануне менструации.

"Не понимаю, зачем некоторые терпят боль? Для чего притворяться героем и бояться выпить таблетку ибупрофена, объясните мне?" – написала врач-гинеколог.

В некоторых случаях боль при менструации может быть связана с гинекологическим заболеванием.

И на первом месте это конечно же эндометриоз, который ... иногда не так прост в лечении. Отличить эндометриоз от нормы нам помогают ваши жалобы, история жизни и заболевания. И это сложнее сделать, если вы не жалуетесь и считаете любую боль нормальной,

– отметила гинеколог.