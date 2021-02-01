В новом исследовании ученые проверили гипотезу о том, существует ли связь между лунным и менструальным циклами. По их мнению, эта связь во многом обусловлена лунным притяжением.

Источник: Science Advances

Лунный цикл

У многих живых организмов поведение, связанное с размножением, зависит от фаз лунного цикла. Ученые считают, что такой ориентир способствует синхронизации поведения лиц разного пола и увеличивает шансы завести потомство.

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То, что продолжительность женского менструального цикла близка к продолжительности лунного, вызывает интерес у ученых. Ученые указывают, что само понятие "лунный цикл" – упрощение. В исследованиях целесообразно учитывать то, что лунные циклы бывают разными. Орбитальный (обычный) лунный месяц связан с тем, как луна освещает солнце, в среднем он длится 29,53 дня. Период полного вращения Луны вокруг Земли короче – около 27,32 дня.

Связь менструации с лунными циклами

Чтобы исследовать влияние луны на репродукцию человека, проанализировали дневники менструального цикла 22 женщин. Наиболее длительный период наблюдений составил 32 года. У женщин в возрасте до 35 лет менструация приходилась на полнолуние или новолуние в четверти случаев.

После 35 лет этот показатель сокращался до десятой части случаев. Ученые считают, что связь между луной и месячными ослабевает не только с возрастом. Он реже встречался у женщин, которые чаще используют искусственное освещение.

В этом исследовании ученые впервые представили данные о том, что лунное притяжение может влиять на менструальный цикл. Во второй половине 1961 1979, 1997 и 2015 годов менструальные циклы семи из девяти женщин, дневники которых охватывали эти годы, синхронизировались с лунным циклом. Этот интервал в 18 лет четко соответствует периодичности лунных затмений, при которых расстояние между луной и землей становится минимальным. В это время воздействия всех трех лунных циклов накладываются друг на друга.

Почему возникает связь

Авторы исследования предполагают, что лунное притяжение может помочь объяснить, почему засыпание и продолжительность сна также демонстрируют связь с полнолунием или новолунием. В обеих фазах лунное притяжение на Земле максимальное.