Канцлер Германии Ангела Меркель предложила помощь России для регистрации их вакцины против коронавируса в ЕС. Документы для регистрации может подготовить немецкий регулятор – институт Пауля Эрлиха.

Во время брифинга в Ангелы Меркель журналисты спросили, поддерживает ли она появление российской вакцины "Спутник-V" на европейском рынке и общее ее производство. Об этом сообщает t-online.de.

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Меркель рассказала, что Европа могла бы сотрудничать с Россией гуманитарно. И даже предложила помощь в подаче заявки в европейский регулятор EMA.

Можно вместе работать в гуманитарной сфере. Заявка подана EMA. И я предложила, чтобы наш институт Пауля Эрлиха мог бы оказать поддержку России в этой процедуре в EMA. Если вакцина будет одобрена EMA, можно говорить о совместном производстве,

– заявила Меркель.

Она добавила, что предлагала поддержку немецкого регулятора во время личной беседы с Путиным. Но эта помощь заключается только в оформлении.

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