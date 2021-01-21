Меркель предлагает России помощь для регистрации их вакцины против COVID-19 в ЕС
Канцлер Германии Ангела Меркель предложила помощь России для регистрации их вакцины против коронавируса в ЕС. Документы для регистрации может подготовить немецкий регулятор – институт Пауля Эрлиха.
Во время брифинга в Ангелы Меркель журналисты спросили, поддерживает ли она появление российской вакцины "Спутник-V" на европейском рынке и общее ее производство. Об этом сообщает t-online.de.
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Меркель рассказала, что Европа могла бы сотрудничать с Россией гуманитарно. И даже предложила помощь в подаче заявки в европейский регулятор EMA.
Можно вместе работать в гуманитарной сфере. Заявка подана EMA. И я предложила, чтобы наш институт Пауля Эрлиха мог бы оказать поддержку России в этой процедуре в EMA. Если вакцина будет одобрена EMA, можно говорить о совместном производстве,
– заявила Меркель.
Она добавила, что предлагала поддержку немецкого регулятора во время личной беседы с Путиным. Но эта помощь заключается только в оформлении.
Российская вакцина против COVID-19 "Спутник-V": что известно
- Пока мировые эксперты не увидели никаких объективных данных об эффективности российской вакцины.
- Даже разработчики "Спутник-V" несколько раз то повышали, то понижали фиксированный уровень эффективности препарата.
- Фактически 60% россиян отказались от вакцины отечественного происхождения.
- Люди, которые уже пережили вакцинацию "Спутником V", жалуются на побочные эффекты. В частности, повышенную температуру тела и боли. Но справедливости ради стоит замечать, что эти побочные эффекты являются нормальными.
- Венгрия одобрила использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Временное разрешение будет действовать в течение 6 месяцев.
- Вакцинация российским препаратом уже началась в Беларуси.
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