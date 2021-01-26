Меркель призвала к честному распределению вакцины от коронавируса
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала мировое сообщество честно распределить вакцину от коронавируса между всеми государствами, потому что это единственный путь выхода из пандемии.
Источник: 24 канал
Ангела Меркель на Давосском экономическом форуме отметила, что при закупке вакцины богатые страны должны взять на себя основную финансовую нагрузку.
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Дело не в деньгах
В условиях, когда вакцина в дефиците, остро стоит не вопрос денег, а справедливого распределения препарата.
Речь идет о честном распределении, это не только вопрос денег,
– заявила канцлер.
По мнению Меркель, честное распределение вакцины поможет сформировать новые партнерские связи между странами.
Что известно о вакцинации в Украине
- Украина подписала соглашение лишь с одним поставщиком вакцин – китайской компанией Sinovac.
- Государство планирует закупить 5 миллионов доз препарата. Однако если эффективность этого препарата окажется ниже, чем 70%, то Украина расторгнет договор.
- Минздрав ожидает получить 700 тысяч доз вакцин от китайской компании Sinovac и еще 210 тысяч от Pfizer. Их будут поставлять в рамках механизма COVAX.
- По данным Минздрава, в аптеках страны вакцина против COVID-19 появится уже летом 2021 года. Так, люди, которые не являются в приоритетных группах, смогут сделать прививки за собственные деньги.
Правительственный план вакцинации украинцев / Инфографика 24 канала
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