Канцлер Германии Ангела Меркель призвала мировое сообщество честно распределить вакцину от коронавируса между всеми государствами, потому что это единственный путь выхода из пандемии.

Источник: 24 канал

Ангела Меркель на Давосском экономическом форуме отметила, что при закупке вакцины богатые страны должны взять на себя основную финансовую нагрузку.

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Дело не в деньгах

В условиях, когда вакцина в дефиците, остро стоит не вопрос денег, а справедливого распределения препарата.

Речь идет о честном распределении, это не только вопрос денег,

– заявила канцлер.

По мнению Меркель, честное распределение вакцины поможет сформировать новые партнерские связи между странами.

Обратите внимание! Глобальная инициатива GAVI при поддержке Всемирного банка уже заключила первые контракты на приобретение вакцин для беднейших стран.

Что известно о вакцинации в Украине

Украина подписала соглашение лишь с одним поставщиком вакцин – китайской компанией Sinovac.

Государство планирует закупить 5 миллионов доз препарата. Однако если эффективность этого препарата окажется ниже, чем 70%, то Украина расторгнет договор.

Минздрав ожидает получить 700 тысяч доз вакцин от китайской компании Sinovac и еще 210 тысяч от Pfizer. Их будут поставлять в рамках механизма COVAX.

По данным Минздрава, в аптеках страны вакцина против COVID-19 появится уже летом 2021 года. Так, люди, которые не являются в приоритетных группах, смогут сделать прививки за собственные деньги.

Правительственный план вакцинации украинцев / Инфографика 24 канала