Напомним, идею об отмене патентов выдвинул президент США Джо Байден. Впоследствии ее поддержали ряд мировых лидеров, среди которых и Папа Римский.
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С идеей отменить патенты на COVID-вакцины согласны не все мировые лидеры
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против отмены патентов на производство вакцин против коронавируса. Мол, если патентов не будет – это приведет к потере контроля за качеством производимых препаратов.
- По мнению Меркель, вред от такого способе решения проблемы дефицита вакцин превысит пользу.
- Лучшим путем будет передача разработчиками препаратов лицензий на производство вакцин под строгим контролем.
Почему появилась идея об отмене патентов на вакцины против коронавируса
Дело в том, что многим странам мира катастрофически не хватает вакцин против COVID-19 (одновременно богатые страны получают вакцин больше, чем им нужно). Поэтому темпы вакцинации далеко не одинаковы в разных регионах.
- Из-за такой ситуации группа политиков, чиновников и ученых попросили президента США Джо Байдена озвучить идею о вероятном способе решения этой проблемы.
- Речь об отказе в случае вакцин против коронавируса от правил Всемирной торговой организации (ВТО) касаемо интеллектуальной собственности (хотя бы на период пандемии).
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