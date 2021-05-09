Напомним, идею об отмене патентов выдвинул президент США Джо Байден. Впоследствии ее поддержали ряд мировых лидеров, среди которых и Папа Римский.

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С идеей отменить патенты на COVID-вакцины согласны не все мировые лидеры

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против отмены патентов на производство вакцин против коронавируса. Мол, если патентов не будет – это приведет к потере контроля за качеством производимых препаратов.

По мнению Меркель, вред от такого способе решения проблемы дефицита вакцин превысит пользу.

Лучшим путем будет передача разработчиками препаратов лицензий на производство вакцин под строгим контролем.

Почему появилась идея об отмене патентов на вакцины против коронавируса

Дело в том, что многим странам мира катастрофически не хватает вакцин против COVID-19 (одновременно богатые страны получают вакцин больше, чем им нужно). Поэтому темпы вакцинации далеко не одинаковы в разных регионах.

Из-за такой ситуации группа политиков, чиновников и ученых попросили президента США Джо Байдена озвучить идею о вероятном способе решения этой проблемы.

Речь об отказе в случае вакцин против коронавируса от правил Всемирной торговой организации (ВТО) касаемо интеллектуальной собственности (хотя бы на период пандемии).

И Байден действительно эту идею озвучил. Вскоре г лава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов рассмотреть предложение США. И даже Папа Римский Франциск поддержал Байдена.