Месячный малыш получил ожоги от "зеленки", которую педиатр посоветовал капать на соску

В детское отделение львовского Охматдета привезли месячного малыша с ужасными ранами во рту. Врачи не могли выяснить причину ран и заподозрили дифтерию, что означало закрытие всей больницы на карантин.

Педиатры обследовали ребенка, "маму опрашивали долго и внимательно", но все равно было непонятно, что произошло.

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Картина поразила даже опытных врачей – у ребенка не было живого места в ротике, одна сплошная рана с налетом. Ребенок даже плакать не мог из-за осиплости голоса. В Охматдет вызвали инфекционистов из-за подозрения на дифтерию. И уже усилиями двух команд спасали малыша,

– говорится в сообщении.

Из-за зеленки больница Охматдет едва не закрылась на карантин

Заведующая отделением Оксана Короляк рассказала, что главным "подозреваемым" состояния малыша считали дифтерию, что означало, что больницу закрывают на карантин.

Но потом она обратила внимание на что-то зеленое на столе. Мама малыша рассказала, что местный педиатр рекомендовала капать "зеленкой" от молочницы на пустышку.

Сказать, что у педиатров был шок – это ничего не сказать. Вот что вызвало ожог,

– сообщили в больнице.

Оказывается, от частого применения "зеленки" малыш получил сильный ожог слизистой. Далее медики уже оказывали помощь ребенку, чтобы устранить последствия страшных ожогов.