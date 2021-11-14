Как свидетельствует статистика, чаще всего недостаток коек с кислородом фиксируют в областях, входящих в оранжевую и красную зону эпидемической опасности.

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В целом в Украине показатель загруженности коек с кислородом составляет 62,8%. В то время как норма для зеленой зоны менее 65%. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.

По состоянию на 13 ноября превышение нормы фиксируется в следующих регионах Украины:

город Киев — 70,7%

Донецкая область — 76,3%

Ивано-Франковская область — 70,1%

Львовская область — 66,7%

Николаевская область — 71,2%

Одесская область — 67,6%

Ровненская область — 67,7%

Сумская область — 73,0%

Хмельницкая область — 65,4%.

Добавим, что в настоящее время в красной зоне находятся 18 регионов Украины. Там власти усилили карантинные ограничения.

Какие ограничения действуют в красной зоне

Посетителей не принимают заведения общепита, ТРЦ, театры, кинотеатры, фитнес-центры и т.д.

Запрещается также проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных матчей.

Без изменений будут работать только банки, автозаправки, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины.

Обратите внимание! Ограничения не будут распространяться на заведения и массовые мероприятия, где 100% находящихся там будут иметь сертификат с полным курсом вакцинации. То есть, если у персонала и всех посетителей заведений есть сертификаты вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты, сделанные в течение 72 часов, они могут работать.

Послабление карантина для вакцинированных / Инфографика 24 канала

Стоит отметить, что в моргах Запорожья образовался коллапс – там не справляются с нагрузкой из-за большого количества умерших от коронавируса. Скорые привозят сразу несколько тел умерших пациентов, машины становятся в очереди. По сравнению со вспышкой COVID-19 в 2020 году, в настоящее время количество умерших выросло более чем в 8 раз.