Как свидетельствует статистика, чаще всего недостаток коек с кислородом фиксируют в областях, входящих в оранжевую и красную зону эпидемической опасности.
Важно Значительный спад на фоне выходных: 14,5 тысяч COVID-больных, госпитализированных все еще много
В целом в Украине показатель загруженности коек с кислородом составляет 62,8%. В то время как норма для зеленой зоны менее 65%. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.
По состоянию на 13 ноября превышение нормы фиксируется в следующих регионах Украины:
- город Киев — 70,7%
- Донецкая область — 76,3%
- Ивано-Франковская область — 70,1%
- Львовская область — 66,7%
- Николаевская область — 71,2%
- Одесская область — 67,6%
- Ровненская область — 67,7%
- Сумская область — 73,0%
- Хмельницкая область — 65,4%.
Добавим, что в настоящее время в красной зоне находятся 18 регионов Украины. Там власти усилили карантинные ограничения.
Какие ограничения действуют в красной зоне
- Посетителей не принимают заведения общепита, ТРЦ, театры, кинотеатры, фитнес-центры и т.д.
- Запрещается также проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных матчей.
- Без изменений будут работать только банки, автозаправки, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины.
Послабление карантина для вакцинированных / Инфографика 24 канала
Стоит отметить, что в моргах Запорожья образовался коллапс – там не справляются с нагрузкой из-за большого количества умерших от коронавируса. Скорые привозят сразу несколько тел умерших пациентов, машины становятся в очереди. По сравнению со вспышкой COVID-19 в 2020 году, в настоящее время количество умерших выросло более чем в 8 раз.