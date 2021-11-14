Мест для всех не хватает: в Киеве и еще 8 областях перегружены койки с кислородом

14 ноября 2021 , 10:51
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Источник:

Минздрав

В Киеве и еще 8 областях зафиксировали высокую загруженность коек с кислородом. Это связано с ростом случаев заражения COVID-19.

Как свидетельствует статистика, чаще всего недостаток коек с кислородом фиксируют в областях, входящих в оранжевую и красную зону эпидемической опасности.

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В целом в Украине показатель загруженности коек с кислородом составляет 62,8%. В то время как норма для зеленой зоны менее 65%. Все, что выше, свидетельствует об ухудшении эпидситуации.

По состоянию на 13 ноября превышение нормы фиксируется в следующих регионах Украины:

  • город Киев — 70,7%
  • Донецкая область — 76,3%
  • Ивано-Франковская область — 70,1%
  • Львовская область — 66,7%
  • Николаевская область — 71,2%
  • Одесская область — 67,6%
  • Ровненская область — 67,7%
  • Сумская область — 73,0%
  • Хмельницкая область — 65,4%.

Добавим, что в настоящее время в красной зоне находятся 18 регионов Украины. Там власти усилили карантинные ограничения.

Какие ограничения действуют в красной зоне

  • Посетителей не принимают заведения общепита, ТРЦ, театры, кинотеатры, фитнес-центры и т.д.
  • Запрещается также проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных матчей.
  • Без изменений будут работать только банки, автозаправки, ветеринарные магазины, аптеки и все продовольственные магазины.
Обратите внимание! Ограничения не будут распространяться на заведения и массовые мероприятия, где 100% находящихся там будут иметь сертификат с полным курсом вакцинации. То есть, если у персонала и всех посетителей заведений есть сертификаты вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты, сделанные в течение 72 часов, они могут работать.  

Послабление карантина для вакцинированных / Инфографика 24 канала

Стоит отметить, что в моргах Запорожья образовался коллапс – там не справляются с нагрузкой из-за большого количества умерших от коронавируса. Скорые привозят сразу несколько тел умерших пациентов, машины становятся в очереди. По сравнению со вспышкой COVID-19 в 2020 году, в настоящее время количество умерших выросло более чем в 8 раз.

Автор: Альона Захарова