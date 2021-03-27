20 карет скорой стоят в очереди в больницу в Киеве: СМИ опубликовали видео
В Киеве – сложная ситуация с коронавирусом. Более 20 карет скорой помощи стоят в очереди, чтобы передать пациентов в больницу №12. Поэтому они не могут ездить на вызовы.
Источник:фейсбук "Киев Оперативный"
Соответствующее видео опубликовали днем 27 марта в фейсбуке. Очевидцы заметили, что скорые приехали, чтобы положить людей под кислородные концентраторы.
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"В середине больницы ситуация не намного лучше – мест там уже нет, ставят кровати в столовой", – говорится в заметке в фейсбук-группе "Киев Оперативный".
Что происходило под больницей №12 в Киеве: смотрите видео
Заметим, что ситуация с COVID-19 в Киеве остается критической. Количество больных там постоянно растет. По состоянию на 26 марта она достигла максимума с начала пандемии.
Реакция сети
В комментариях к этому сообщению пользователи фейсбука выражают свое возмущение. В частности – называют медицинскую систему в Украине "средневековой".
Некоторые утверждают, что эти кадры старые. Зато другие заверили, что видео действительно снято 27 марта и полностью иллюстрирует ситуацию в столице.
- "На детских площадках и в парках море людей и почти все без масок";
- "В эту больницу очень часто ездят скорые, за 10 минут – 5 штук с сиреной";
- "В Буковеле откатали, в Одессе рестораны работают сейчас. Так и будем еще лет 10 в локдауне";
- "Сегодня по городу огромное количество скорых ездит, ситуация осложняется";
- "Прошел год, стало только хуже. Кому нужны эти локдауны, если медицина в "каменном веке"?
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