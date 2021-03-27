В Киеве – сложная ситуация с коронавирусом. Более 20 карет скорой помощи стоят в очереди, чтобы передать пациентов в больницу №12. Поэтому они не могут ездить на вызовы.

Соответствующее видео опубликовали днем 27 марта в фейсбуке. Очевидцы заметили, что скорые приехали, чтобы положить людей под кислородные концентраторы.

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"В середине больницы ситуация не намного лучше – мест там уже нет, ставят кровати в столовой", – говорится в заметке в фейсбук-группе "Киев Оперативный".

Что происходило под больницей №12 в Киеве: смотрите видео

Заметим, что ситуация с COVID-19 в Киеве остается критической. Количество больных там постоянно растет. По состоянию на 26 марта она достигла максимума с начала пандемии.

Реакция сети

В комментариях к этому сообщению пользователи фейсбука выражают свое возмущение. В частности – называют медицинскую систему в Украине "средневековой".

Некоторые утверждают, что эти кадры старые. Зато другие заверили, что видео действительно снято 27 марта и полностью иллюстрирует ситуацию в столице.