Исследование связи диабета с местом жительства

В своем исследовании ученые указывают, что связь продуктовой инфраструктуры и риск сахарного диабета оценивался и ранее, но в этой научной работе впервые была использована масштабная выборка участников с большим географическим охватом.

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Ученые проанализировали данные 4,1 миллиона ветеранов, которые не имели диабета в период с 2008 по 2016 годы. В течение следующих пяти лет у 13,2% развилось это заболевание, преимущественно это были люди старшего возраста с низким уровнем дохода, нередко с инвалидностью.

Вредно жить возле заведений быстрого питания

Самая высокая распространенность диабета оказалась среди жителей густонаселенных городских районов, самая маленькая – в пригороде и сельской местности. Затем специалисты изучили расположение ресторанов быстрого питания и супермаркетов в пешей доступности рядом с местом проживания участников.

По оценкам ученых, увеличение количества ресторанов фастфуда на 10% в городском районе было связано с повышением риска диабета на 1%, в сельских и пригородных районах – на 2%. При этом наличие по соседству супермаркета с широким выбором продуктов наоборот уменьшало этот риск.

По мнению авторов исследования, эта связь вполне закономерна: если рядом нет ресторана с более здоровой кухней, а до супермаркета далеко, человек с большей вероятностью пойдет обедать в заведение быстрого питания.

Наши результаты показывают, что ограничение размещения ресторанов быстрого питания может быть эффективной мерой для снижения риска диабета 2 типа среди населения,

– отметили ученые.

Ранее ученые выяснили, что частое потребление молока в детстве связано с рисками развития диабета в старшем возрасте. Всего 2 – 3 стакана молока имели влияние на риски.