Если человек здоров, то чаще всего металлический привкус вызывает плохая гигиена полости рта, прием некоторых лекарств, витаминов, синусит и инфекция верхних дыхательных путей. Некоторые люди чувствуют металлический привкус при коронавирусе.

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Почему возникает металлический привкус во рту и как его побороть

Металлический привкус обычно не связан с серьезными осложнениями, а его причины можно устранить.

Вот причины, по которым возникает металлический привкус, и советы, как от него избавиться:

заболевания десен. Зубы нужно чистить минимум дважды в день зубной пастой с фтором, пользоваться зубной нитью или межзубными щетками, а также не забывать чистить язык. Кроме того, надо проходить осмотр у стоматолога;

побочный эффект лекарств. В этом случае нельзя прекращать прием прописанных препаратов без консультации с врачом;

лечение рака, например химиотерапия или лучевая терапия. Попробуйте есть продукты с более сильным вкусом, такие как имбирь, специи. Это может перебить металлический привкус;

простуда, инфекции носовых пазух и другие проблемы с дыхательными путями – вкус должен исчезнуть, как только пройдет заболевание;

несварение желудка – металлический привкус должен исчезнуть после лечения;

беременность – привкус металла обычно временный и проходит сам по себе.

Иногда металлический привкус связан с проблемами с обонянием, например, он возникает при аллергии или носовых полипах. Если привкус во рту не проходит или вы не можете понять, почему именно он появляется, нужно обратиться к терапевту.