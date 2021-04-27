В одной из больниц для больных COVID-19 воры хотели присвоить запчасти из кислородного оборудования. Без кислорода могли остаться сотни пациентов.
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На территории медучреждения воры пытались спилить детали из кислородного вакуумного резервуара, чтобы сдать их на металлолом.
В департаменте здравоохранения уже обратились к правоохранителям. Они должны выставить посты в 1 и 8 клинических больницах, а также в 3 детской.
Зато, мэр города Геннадий Труханов поручил муниципальной безопасности провести профилактическую работу среди местных жителей.
Надо пообщаться с местными жителями, кто рядом проживает. Мы установили криоцилиндры, а "охотники за металлом" там что-то отпиливают,
– заявил он.
Ситуация с коронавирусом в Одессе по состоянию на 27 апреля
- С начала пандемии в Одессе обнаружили 128 тысяч случаев заражения коронавирусом. 580 из них за минувшие сутки.
- Болезнь сумели преодолеть 90 488 пациентов. Зато, умерло 2 290 инфицированных.
- От старта вакцинальной кампании первую дозу вакцины против коронавируса получил 8 031 одессит. Среди привитых 1 028 – медработники коммунальных больниц, 2584 – сотрудники медицинских учреждений других форм собственности, 2190 – социальные работники, учителя, военные и полицейские, а в 1503 – общественные деятели и другие жители города.