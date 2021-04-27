В одной из больниц для больных COVID-19 воры хотели присвоить запчасти из кислородного оборудования. Без кислорода могли остаться сотни пациентов.

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На территории медучреждения воры пытались спилить детали из кислородного вакуумного резервуара, чтобы сдать их на металлолом.

В департаменте здравоохранения уже обратились к правоохранителям. Они должны выставить посты в 1 и 8 клинических больницах, а также в 3 детской.

Зато, мэр города Геннадий Труханов поручил муниципальной безопасности провести профилактическую работу среди местных жителей.

Надо пообщаться с местными жителями, кто рядом проживает. Мы установили криоцилиндры, а "охотники за металлом" там что-то отпиливают,

– заявил он.

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