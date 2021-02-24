Повреждение спинного мозга является одним из самых тяжелых состояний из-за сложного процесс реабилитации. Ученые из Йельского университета вместе с командой ученых из Японии обнаружили, что решением могут быть стволовые клетки.

Как проводили исследования

Ученые работали с пациентами, которые получили повреждения спинного мозга из-за падения или незначительные травмы, теряли способность двигаться, имели проблемы с координацией. А также с пациентами, у которых была дисфункция кишечника и мочевого пузыря.

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Процесс экспериментального лечения: из собственного спинного мозга людей с помощью протокола культивирования, врачи получали стволовые клетки,

позже их вводили пациентам внутривенно.

Исследование не было слепым, а также пациентам не давали плацебо.

Результаты терапии

Более чем у половины пациентов в течение нескольких недель после инъекции стволовых клеток наблюдали существенные улучшения ключевых функций: люди снова могли ходить или пользоваться руками.

О существенных побочных эффектов в исследовании не идет.

Мысль о том, что мы сможем восстановить функции после травм головного и спинного мозга, используя стволовые клетки пациента, интриговала нас в течение многих лет. Теперь у нас есть доказательства, что это возможно,

— рассказал профессор неврологии и нейробиологии Стивен Ваксман.

Обратите внимание: ученые подчеркнули необходимость дополнительных экспериментов, подтверждающих результаты этого предварительного исследования. На это могут уйти годы, в то же время ученые считают перспективными предварительные выводы.