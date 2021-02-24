Метод восстановления функций спинного мозга: пациенты смогли двигаться уже через месяц
Повреждение спинного мозга является одним из самых тяжелых состояний из-за сложного процесс реабилитации. Ученые из Йельского университета вместе с командой ученых из Японии обнаружили, что решением могут быть стволовые клетки.
Источник:Clinical Neurology and Neurosurgery
Как проводили исследования
Ученые работали с пациентами, которые получили повреждения спинного мозга из-за падения или незначительные травмы, теряли способность двигаться, имели проблемы с координацией. А также с пациентами, у которых была дисфункция кишечника и мочевого пузыря.
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Результаты терапии
Более чем у половины пациентов в течение нескольких недель после инъекции стволовых клеток наблюдали существенные улучшения ключевых функций: люди снова могли ходить или пользоваться руками.
О существенных побочных эффектов в исследовании не идет.
Мысль о том, что мы сможем восстановить функции после травм головного и спинного мозга, используя стволовые клетки пациента, интриговала нас в течение многих лет. Теперь у нас есть доказательства, что это возможно,
— рассказал профессор неврологии и нейробиологии Стивен Ваксман.
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