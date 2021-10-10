Кроме этого, исследователи заметили схожие изменения в работе иммунной системы. Это также свидетельствует о взаимосвязи двух болезней.

К теме Коронавирус может вызвать эпидемию деменции

Болезни Альцгеймера и COVID-19 чаще всего изучаются с точки зрения нейровоспаления. Различные данные указывают на то, что коронавирус непосредственно или косвенно запускает воспаление в головном мозге. Также известно, что нейровоспаление играет ключевую роль в провоцировании нейродегенерации, которая приводит к болезни Альцгеймера.

Между тем исследователи из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что Альцгеймер и коронавирус имеют одну общую черту – ген OAS1.

Подробности исследования

Сначала ученые обнаружили, что OAS1 повышает риски болезни Альцгеймера на 3 – 6%.

Потом оказалось, что один из вариантов под названием rs1131454 усиливает вероятность развития нейродегенерации уже на 11 – 22%.

И, наконец, те варианты, которые повышают риски болезни Альцгеймера, увеличивают риски тяжелого течения COVID-19 на 20%.

Не менее важно, что при болезни Альцгеймера и COVID-19 возникают одинаковые иммунные изменения – ген OAS1 может способствовать усиленному иммунном ответу, повышая риски обоих заболеваний.

Что это значит

Один из авторов исследования, ученая Нацие Магусали, объяснила результаты работы следующим образом – некоторые люди могут иметь повышенную чувствительность к болезни Альцгеймера и тяжелой формы COVID-19 независимо от возраста. Так как некоторые иммунные клетки, вероятно, привлекают общий молекулярный механизм при обоих заболеваниях.

Важный момент в том, что активность гена OAS1 с возрастом меняется. Поэтому для того, чтобы понимать уязвимость людей к болезни Альцгеймера, COVID-19 и других родственным им заболеваниям необходимы дальнейшие исследования.