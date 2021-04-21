Ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский рассказал, что между производителями вакцин началась "первая тромбозная война". И, по его мнению, это абсолютно ожидаемое явление.

Дело в том, что ученые из Оксфорда опубликовали препринт (пока не статью), где анализируют развитие тромбозов в результате использования мРНК вакцин (Pfizer и Moderna). Украинский ученый считает, что это однозначно является ответом на "тромбозную истерию", из-за которой ряд стран уже отказался от вакцины AstraZeneca.

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Семен Есилевский достаточно коротко подытожил, что в препринте анализируется информация о случаях возникновения тромбозов вен мозговой оболочки у 513 тысяч больных коронавирусом и 490 тысяч вакцинированных мРНК вакцинами. И самое главное, что эти случаи сравнивают с частотой этого осложнения вследствии использования AstraZeneca.

О чем говорит статистика:

У переболевших COVID-19 частота этого осложнения 39 на миллион.

У вакцинированных мРНК вакцинами – 4.1 на миллион.

У вакцинированных AstraZeneca – 5 на миллион.

Общее значение по популяции – 0.41 на миллион.

Из этого исследования следует, что вакцины Pfizer и AstraZeneca дают одинаковый риск возникновения тромбоза мозговой оболочки.

Зато риск тромбоза при коронавирусе в 8 раз выше, чем после вакцинации любой вакциной.

Но это еще не все. Ведь после опровержения развития тромбозов вен мозговой оболочки только в результате AstraZeneca, в Оксфорде решили нанести ответный удар производителям мРНК-вакцин.

Британские ученые проанализировали развитие другого тромбоза вследствие вакцинации – тромбоза амбарных вен.

"За популизм и поспешность надо платить": начинается черный пиар в сторону Pfizer

Статистика тромбоза амбарных вен:

После перенесенного коронавируса – 436 случаев на миллион.

После вакцины Pfizer – 44,9 на миллион.

После вакцины AstraZeneca – 1,6 на миллион.

Из этого следует, что знаменитый Pfizer в 30 раз увеличивает риск тромбоза амбарных вен по сравнению с AstraZeneca.

В статье нет ни одной разбивки случаев тромбозов по полу и возрасту, поэтому она не дает ответа на вопрос, есть ли какая-то разница между различными вакцинами в плане риска для различных групп людей.

Есилевский предположил, что дело не в самих вакцинах, а в коронавирусе SARS-CoV-2. По его мнению, любая вакцина, основанная на S-белке коронавируса будет повышать риск тромбозов только потому, что это, вероятно, специфическое свойство взаимодействия S-белка с иммунной системой.

С самого начала истории с тромбозами никто не мог внятно объяснить, что же такого особенно крамольного есть в вакцине AstraZeneca, чего нет в Pfizer. Судя по всему, ничего крамольного и нет, а есть только агрессивный черный пиар и война между производителями за рынки сбыта,

– заявил ученый.

Ученый отметил, что в ответ на поливание грязью AstraZeneca начинается черный пиар в сторону Pfizer.

Особенно забавно будет сейчас понаблюдать за реакцией Дании, которая уже официально отказалась от дешевой AstraZeneca в пользу дорогого Pfizer. Обидно, знаете ли, получить те же тромбозы в том же самом количестве, но дороже в 4-5 раз, но за популизм и поспешность надо платить,

– добавил Есилевский.