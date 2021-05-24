Особенности мгновенного тестирования

Тест работает как стандартный алкотест, который полиция использует для определения трезвости водителя. Человек дышит в односторонний мундштук клапана, и соединения в дыхании сравниваются искусственным интеллектом с тем образцом дыхания, который можно было бы ожидать от человека с положительным результатом на COVID.

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Тест проверят в реальных условиях

Сингапур проведет проверку на коронавирус таким образом малайзийцев, проезжающих пункт пропуска Туас на западной стороне острова. Каждый, кто имеет положительные результаты в тесте на дыхание, пройдет скрининг также ПЦР-тестом.

Сейчас Сингапур проводит тестирование участников с помощью быстрых тестов на антиген, которые будут применять равноценно с новыми мгновенными тестами.

Перспективы мгновенного тестирования

Точные мгновенные тесты могут быть ключевыми для разблокировки туристического сектора. Несмотря на то, что США и часть Европы начинают открывать свои границы для стран с достаточно высоким уровнем заболеваемости, Сингапур и другие страны в Азии до сих пор принимают решения.