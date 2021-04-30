Оскільки світ продовжує боротися з коронавірусом, він також бореться з іншим видом епідемії – дезінформацією . "Інфодемія" настільки ж шкідлива, як і сам COVID-19, змушуючи людей применшувати тяжкість захворювання та ігнорувати поради щодо профілактики та лікування.

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Інфекціоністка Леся Радковська спростувала найпоширеніші міфи про коронавірусну інфекцію в інтерв’ю 24 каналу.

Правда чи міф про коронавірус