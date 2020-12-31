Диагноз "расстройство аутистического спектра" (РАС) в Украине начали ставить относительно недавно. Это связано и с общим научным информационным вакуумом, и с тем, что причины аутизма остаются не до конца понятными, а критерии его диагностики стали гораздо шире, чем в 70-80-х годах прошлого века.

Как следствие, вокруг аутизма собралось огромное количество мифов, пишет nakedheart.online.

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Миф 1: люди с аутизмом странные, но гениальные

Все люди с аутизмом очень разные. Это целый спектр расстройств, а значит, уровень выраженности трудностей, связанных с социальной коммуникацией и социальным взаимодействием, а также повторяющимся поведением и особенностями обработки информации, может быть любым – от легкого до тяжелого.

У некоторых людей есть выдающиеся способности, они успешно работают и адаптируются, а у некоторых выражены трудности с бытовыми навыками, коммуникацией, обучением и многим другим. Интеллектуальные нарушения не входят в диагностические критерии РАС, более чем у половины людей с аутизмом нет проблем с интеллектом.

Миф 2: людей с аутизмом очень мало

Центры по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали в 2020 году новую статистику по аутизму. РАС встречается у каждого 54 ребенка. Но даже если бы мы не признавали американскую статистику, то официальные цифры Всемирной организации здравоохранения – 1 на 160, что в любом случае выводит аутизм в число наиболее распространенных нарушений в развитии: РАС встречается чаще, чем синдром Дауна, церебральный паралич и рак, вместе взятые.

Миф 3: прививки вызывают аутизм

К сожалению, это один из наиболее опасных и одновременно распространенных мифов. Виной всему недобросовестное и местами ошибочное исследование британского врача Эндрю Уэйкфилда, опубликованное в 1988 году. Все последующие 30 лет ученые тщательно исследовали возможную связь прививок и аутизма и доказали, что ее не существует.

Миф 4: аутизм можно вылечить, если очень постараться

Расстройство аутистического спектра – это нарушение в развитии, с которым человек рождается и живет всю жизнь. Диагностическими критериями аутизма являются трудности с социальной коммуникацией и ограниченное повторяющееся поведение. У некоторых детей с РАС наблюдается существенная задержка или отсутствие речи. Аутизмом нельзя заразиться, но и лекарств, способных повлиять на ключевые признаки аутизма, пока нет.

Миф 5: если человек с аутизмом не пользуется языком, то у него низкий уровень интеллекта

У некоторых людей с РАС проблемы с устной речью, и они используют для общения средства дополнительной или альтернативной коммуникации (картинки, написанные слова, устройства с речевым выходом).

Некоторые люди с РАС используют язык в одних ситуациях (например, дом, со знакомыми людьми), но не используют в других (школа, общественные места). Это отражает их трудности в коммуникации и социальных навыках, но не связано с уровнем их интеллекта.

Миф 6: во всем виноваты родители

Иногда от незнания люди считают, что аутизм обусловлен плохим обращением родителей с ребенком, отсутствием должного воспитания или является следствием нездорового образа жизни матери (мама во время беременности пила и курила). Но реалии таковы, что ребенок с аутизмом может родиться в любой семье, у любой матери, а раннее нарушение отношений между родителем и ребенком не может вызвать аутизм.

Миф 7: люди с аутизмом агрессивные

Агрессия не входит в диагностические критерии РАС. Просто некоторым детям с аутизмом труднее выразить и регулировать свои эмоции, если у них нет средств коммуникации. У такого ребенка может быть повышенная чувствительность к определенным звукам, запахам, тактильным ощущениям, он может кричать, если ему некомфортно или если хочет что-то сказать, но не может это сделать социально приемлемым способом. Поведенческие программы помогают справится с такими проявлениями.