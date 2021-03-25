Міг інфікуватися до вакцинації: померлий провізор із Чернівців мав коронавірус
У померлого 24 березня в Чернівцях провізора аптеки військового госпіталю виявили зараження коронавірусом. Однак чоловік міг інфікуватися ще до вакцинації.
Источник:"Суспільне"
Хворобу також виявили й у двох його колег, які отримали щеплення разом із ним. Про це повідомила очільниця обласного лабораторного центру МОЗ Наталія Гопко.
Читайте також Мала хронічні серцево-судинні захворювання, – МОЗ про загибель військової після вакцинації
Медик зазначила, що на момент щеплення симптомів COVID-19 у чоловіка не було, проявились вони наступного дня. За її словами, пов'язано це з інкубаційним періодом вірусу.
Смерть не пов'язують з вакцинацією
Випадок смерті провізора наразі не пов'язують зі щепленням, називаючи попередньою причиною гострий мозковий інсульт. У нього була гіпертонічна хвороба, діабет і надмірна вага.
Медики продовжують досліджувати аналізи чоловіка для того, щоб встановити точну причину смерті.
В Україні не було смертей після вакцинації
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні не зафіксовано смертей внаслідок вакцинації від COVID-19.
У нас не було смертей в регіонах від вакцин. Жодної. У нас були зафіксовані смерті людей, які до того вакцинувалися,
– сказав глава МОЗ.
Вакцинація в Україні: що відомо
- В Україні почали процес вакцинації 24 лютого.
- Наразі щеплення отримали понад 155 тисяч людей.
- Дві дози препарату вкололи лише 1 особі.
Поделиться новостью