У померлого 24 березня в Чернівцях провізора аптеки військового госпіталю виявили зараження коронавірусом. Однак чоловік міг інфікуватися ще до вакцинації.

Хворобу також виявили й у двох його колег, які отримали щеплення разом із ним. Про це повідомила очільниця обласного лабораторного центру МОЗ Наталія Гопко.

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Медик зазначила, що на момент щеплення симптомів COVID-19 у чоловіка не було, проявились вони наступного дня. За її словами, пов'язано це з інкубаційним періодом вірусу.

Смерть не пов'язують з вакцинацією

Випадок смерті провізора наразі не пов'язують зі щепленням, називаючи попередньою причиною гострий мозковий інсульт. У нього була гіпертонічна хвороба, діабет і надмірна вага.

Медики продовжують досліджувати аналізи чоловіка для того, щоб встановити точну причину смерті.

Зверніть увагу! Провізора аптеки військового госпіталю вакцинували від коронавірусу 15 березня. Чоловік переніс щеплення нормально, однак 16 березня його госпіталізували, а 24 березня він помер.

В Україні не було смертей після вакцинації

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що в Україні не зафіксовано смертей внаслідок вакцинації від COVID-19.

У нас не було смертей в регіонах від вакцин. Жодної. У нас були зафіксовані смерті людей, які до того вакцинувалися,

– сказав глава МОЗ.

Вакцинація в Україні: що відомо