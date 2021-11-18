Замглавы Гродненского облисполкома Виктор Пранюк заявил, что для вакцинации от COVID-19 организуют стационарный медпункт. Мигрантов будут прививать китайской вакциной.
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Как рассказал Пранюк, первый случай заболевания COVID-19 был обнаружен в транспортно-логистическом центре. Беженца госпитализировали в гродненскую университетскую клинику.
Сейчас в ТЛЦ обустраиваются прибывшие из лагеря беженцы. Речь идет о примерно 400 людях.
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Мигранты на границе Беларуси: что известно
- На польско-белорусской границе 8 ноября обострилась ситуация. Мигранты отправились из Беларуси, из-за чего Варшава увеличила количество военных на границе.
- Страны Евросоюза утвердили новый пакет санкций против Белоруссии на фоне кризиса на границе.
- В польском Минобороны и пограничной службе рассказали, что ночью 18 ноября группа из 100 мигрантов из Беларуси прорвалась на территорию Польши. Беженцы сделали это через отверстие в заграждении, которое сделали белорусские службы.
- Беларусь готова направить мигрантов, находящихся на границе,самолетами в Мюнхен. Речь идет о примерно 2 – 3 тысячах человек.
- Украина усиливает охрану границы с Беларусью из-за угрозы нелегальной миграции.