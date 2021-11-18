Замглавы Гродненского облисполкома Виктор Пранюк заявил, что для вакцинации от COVID-19 организуют стационарный медпункт. Мигрантов будут прививать китайской вакциной.

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Как рассказал Пранюк, первый случай заболевания COVID-19 был обнаружен в транспортно-логистическом центре. Беженца госпитализировали в гродненскую университетскую клинику.

Сейчас в ТЛЦ обустраиваются прибывшие из лагеря беженцы. Речь идет о примерно 400 людях.

Обратите внимание! Европейская комиссия готова выделить 700 тысяч евро находящимся на белорусско-польской границе беженцам. Только условием стало, чтобы гуманитарным организациям предоставляли постоянный доступ к этой группе мигрантов.

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