Миграционный кризис: на границе Беларуси обнаружили первый случай COVID-19
Источник:БЕЛТА
На границе Беларуси находятся тысячи мигрантов, желающих попасть на территорию Польши. Среди них уже обнаружен первый случай заражения коронавирусом.
Замглавы Гродненского облисполкома Виктор Пранюк заявил, что для вакцинации от COVID-19 организуют стационарный медпункт. Мигрантов будут прививать китайской вакциной.
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Как рассказал Пранюк, первый случай заболевания COVID-19 был обнаружен в транспортно-логистическом центре. Беженца госпитализировали в гродненскую университетскую клинику.
Сейчас в ТЛЦ обустраиваются прибывшие из лагеря беженцы. Речь идет о примерно 400 людях.Обратите внимание! Европейская комиссия готова выделить 700 тысяч евро находящимся на белорусско-польской границе беженцам. Только условием стало, чтобы гуманитарным организациям предоставляли постоянный доступ к этой группе мигрантов.
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Мигранты на границе Беларуси: что известно
- На польско-белорусской границе 8 ноября обострилась ситуация. Мигранты отправились из Беларуси, из-за чего Варшава увеличила количество военных на границе.
- Страны Евросоюза утвердили новый пакет санкций против Белоруссии на фоне кризиса на границе.
- В польском Минобороны и пограничной службе рассказали, что ночью 18 ноября группа из 100 мигрантов из Беларуси прорвалась на территорию Польши. Беженцы сделали это через отверстие в заграждении, которое сделали белорусские службы.
- Беларусь готова направить мигрантов, находящихся на границе,самолетами в Мюнхен. Речь идет о примерно 2 – 3 тысячах человек.
- Украина усиливает охрану границы с Беларусью из-за угрозы нелегальной миграции.