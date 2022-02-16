Микробы в кишечнике могут влиять на личность человека: неожиданное исследование

Ученые из Университета Кларксона исследуют, могут ли кишечный микробиом и метаболические пути в кишечнике быть связаны с чертами личности.

В кишечнике живут тысячи видов бактерий, составляющих так называемый кишечный микробиом. Количество каждого типа бактерий определяется многими факторами, такими как здоровье, пищевые привычки и даже уровень физической активности.

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Известно, что если нет проблем с желудочно-кишечным трактом или человек не принимает антибиотики без надобности, то кишечный микробиом остается стабильным на протяжении большей части взрослой жизни.

Но ученые решили определить, есть ли уникальные микробиомы кишечника и метаболические пути, связанные с четырьмя чертами личности.

Поскольку анализ для полного исследования дорогой, исследователи решили сначала провести начальное исследование на небольшой выборке молодых физически активных взрослых людях.

Результаты исследования

Предварительные результаты показали, что существуют разные бактерии и метаболомы, связанные с каждой чертой личности. Одна бактерия была связана с тремя из четырех характеристик личности.

Результаты подтверждают предварительные данные о том, что умственная энергия/умственная усталость и физическая энергия/ физическая усталость – это четыре разных биологических настроения, но они могут частично совпадать – например, вы можете быть одновременно и физически уставшим, и физически энергичным.

Исследование также показывает, что бактерии и метаболомы, связанные с метаболизмом, были связаны либо с умственной, либо с физической энергией, тогда как бактерии, связанные с воспалением, были связаны с умственной или физической усталостью.

Эти новые результаты подтверждают мою предыдущую работу, в которой мы сообщаем, что чувство энергии связано с метаболическими процессами, а усталость связана с воспалительными процессами.

– заявил руководитель исследования Али Булани.

В дальнейшем учёные планируют повторить текущее исследование на большем количестве людей. Недавно они получили грант на проведение полного исследования и сейчас работают над получением разрешения на сбор значительно большего количества образцов участников как в Кларксоне, так и в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл.