Микробы в кишечнике могут влиять на личность человека: неожиданное исследование
Источник:Nutrients
Ученые из Университета Кларксона исследуют, могут ли кишечный микробиом и метаболические пути в кишечнике быть связаны с чертами личности.
В кишечнике живут тысячи видов бактерий, составляющих так называемый кишечный микробиом. Количество каждого типа бактерий определяется многими факторами, такими как здоровье, пищевые привычки и даже уровень физической активности.
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Известно, что если нет проблем с желудочно-кишечным трактом или человек не принимает антибиотики без надобности, то кишечный микробиом остается стабильным на протяжении большей части взрослой жизни.
Но ученые решили определить, есть ли уникальные микробиомы кишечника и метаболические пути, связанные с четырьмя чертами личности.
Поскольку анализ для полного исследования дорогой, исследователи решили сначала провести начальное исследование на небольшой выборке молодых физически активных взрослых людях.
Результаты исследования
- Предварительные результаты показали, что существуют разные бактерии и метаболомы, связанные с каждой чертой личности. Одна бактерия была связана с тремя из четырех характеристик личности.
- Результаты подтверждают предварительные данные о том, что умственная энергия/умственная усталость и физическая энергия/ физическая усталость – это четыре разных биологических настроения, но они могут частично совпадать – например, вы можете быть одновременно и физически уставшим, и физически энергичным.
- Исследование также показывает, что бактерии и метаболомы, связанные с метаболизмом, были связаны либо с умственной, либо с физической энергией, тогда как бактерии, связанные с воспалением, были связаны с умственной или физической усталостью.
Эти новые результаты подтверждают мою предыдущую работу, в которой мы сообщаем, что чувство энергии связано с метаболическими процессами, а усталость связана с воспалительными процессами.
– заявил руководитель исследования Али Булани.
В дальнейшем учёные планируют повторить текущее исследование на большем количестве людей. Недавно они получили грант на проведение полного исследования и сейчас работают над получением разрешения на сбор значительно большего количества образцов участников как в Кларксоне, так и в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл.