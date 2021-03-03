Ученые изучили, как регулярное употребление микродоз ЛСД влияет на настроение и когнитивные способности. Оказалось, улучшение самочувствия, удовлетворенность жизнью и обострение творческих способностей, о которых сообщают люди, – эффект плацебо.

Как происходило исследование

В исследовании Имперского колледжа Лондона участвовал 191 человек. Добровольцы по инструкции ученых приготовили гелевые капсулы, которые содержали или 13 микрограммов ЛСД или плацебо.

Также на тему: Почему люди едят сушеные мухоморы

После этого их расфасовали в конверты с QR-кодами и перемешали. Так участники эксперимента не знали, когда они принимают наркотики, а когда – пустышку. Ученые же были в курсе – они считывали QR код.

Микродозы ЛСД не влияют на настроение

Как правило, добровольцы сообщали о психологическом подъеме, который наступал в течение нескольких часов после приема капсул – любых.

Те, кто принимал микродозы ЛСД, отметили улучшение самочувствия, внимательности и удовлетворенности жизнью, а также – сокращение параноидальных мыслей. После плацебо тоже наступало улучшение – до такой степени, что не было статистически значимой разницы.

Для лечения каких болезней используют ЛСД

Источник: Форбс