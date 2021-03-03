Микродозы ЛСД не влияют на настроение и креативность
Ученые изучили, как регулярное употребление микродоз ЛСД влияет на настроение и когнитивные способности. Оказалось, улучшение самочувствия, удовлетворенность жизнью и обострение творческих способностей, о которых сообщают люди, – эффект плацебо.
Источник:The Guardian
Как происходило исследование
В исследовании Имперского колледжа Лондона участвовал 191 человек. Добровольцы по инструкции ученых приготовили гелевые капсулы, которые содержали или 13 микрограммов ЛСД или плацебо.
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После этого их расфасовали в конверты с QR-кодами и перемешали. Так участники эксперимента не знали, когда они принимают наркотики, а когда – пустышку. Ученые же были в курсе – они считывали QR код.
Микродозы ЛСД не влияют на настроение
Как правило, добровольцы сообщали о психологическом подъеме, который наступал в течение нескольких часов после приема капсул – любых.
Те, кто принимал микродозы ЛСД, отметили улучшение самочувствия, внимательности и удовлетворенности жизнью, а также – сокращение параноидальных мыслей. После плацебо тоже наступало улучшение – до такой степени, что не было статистически значимой разницы.
Для лечения каких болезней используют ЛСД
Источник: Форбс
- алкоголизма;
- депрессии;
- тревожности;
- болезнь Альцгеймера.
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