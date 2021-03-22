Люди меньше устают, чувствуют себя свободнее и лучше работают, если у них есть возможность делать перерывы на недолгое время в своей деятельности.

В новом исследовании приняли участие две группы офисных работников: 98 в США и 222 в Южной Корее. Утром ученые расспрашивали участников об уровне их усталости и качестве сна. В течение рабочего дня исследователи собирали данные о том, как работают люди и как часто берут микроперерывы.

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Короткие перерывы улучшают качество работы

Для ученых не стало сюрпризом то, что люди, которые чувствовали себя уставшими по утрам, делали микроперерывы чаще. Интересной находкой стало то, что такие перерывы были связаны с лучшим включением в работу и меньшим чувством усталости к концу дня.

Пятиминутный перерыв был бы идеальным, если он взят вовремя. Наше исследование показывает, что в интересах компании дать сотрудникам возможность брать перерывы, когда им нужно,

– отметили ученые.

Таким образом, по мнению ученых, небольшие перерывы нужно делать не по заранее подготовленному расписанию, а по потребности.

Предыдущие исследования

Ученые уже несколько десятилетий указывают, что микроперерывы в течение рабочего дня полезны и для работника, и для работы.

Одно из старейших исследований в этой области было опубликовано в 1989 году. В нем участвовали 40 человек. Ученые попросили их прерывать работу очень короткими перерывами. В таком режиме люди делали меньше ошибок в работе, у них был более медленный пульс. Тогда не была установлена лучшая продолжительность перерыва, однако авторы исследования сделали вывод, что 30 секунд маловато.