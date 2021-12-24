Все они имели хронические воспаления кишечника. Хотя природа этого заболевания остается неизвестной, ученые попытались ее разгадать.

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Микропластик и заболевания кишечника

Новая работа китайских ученых выявила корреляцию между этими частицами микропластика и воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) – язвенным колитом и болезнью Крона. Их природа точно не известна.

ВЗК всегда связан с воспалением слизистой. Однако о том, что вызывает такую ​​реакцию, существуют лишь гипотезы. Теперь ученые выдвинули еще одну версию.

Исследование помогло выдвинуть новую теорию

Ученые изучили образцы фекалий, полученные от 52 пациентов. У всех них диагностировали воспалительное заболевание кишечника.

Анализы показали, что у них в полтора раза больше частиц микропластика, чем у здоровых пациентов.

Справка. Почти все эти частицы имели размеры менее 300 микрометров, а некоторые меньше 5. При этом у больных ВЗК отметили тенденцию к накоплению более мелких частиц.

Что влияет на тяжесть заболевания

Также авторы исследования обнаружили корреляцию между количеством микропластика и тяжестью ВЗК. Судя по видам частиц, которые обнаружили у больных, они ничего особенного из себя не представляют и попадают в организм в основном из пластиковых бутылок и посуды. Прежде всего, это полиэтилентерефталат (ПЭТ) и полиамиды в форме чешуек и волокон.

Где еще можно встретить микропластик Многие синтетические материалы наполняют окружающую среду частицами микропластика. Они образовываются, например, при стирке одежды или использовании пластиковых пакетов и рассеиваются повсюду. Ученые обнаруживают микропластик и на Эвересте, и на дне океана, и в тканях плаценты.

Короткое заключение

Следует отметить, что работа ученых пока не говорит однозначно о прямой причинно-следственной связи между накоплением микропластика и развитием ВЗК. Все может быть даже наоборот: болезнь нарушает возможности слизистой очищаться и ведет к росту количества микропластика. Однако связь накопления таких частиц и ВЗК легко предположить.