В мире распространяется флурона

Флурону уже зафиксирован в США, Израиле, Бразилии, на Филиппинах, в Венгрии. Это не новое явление. Согласно отчету Atlantic, случаи коинфекции были зарегистрированы в Соединенных Штатах почти два года назад.

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Хотя во многих странах отслеживаются случаи одновременного заболевания коронавирусом и гриппом, данных о том, сколько людей болеют, мало.

Как защититься от двойного инфицирования

Эксперты в области здравоохранения и врачи отмечают, что вакцины против коронавируса и гриппа остаются лучшим способом защиты от этих инфекций.

Если вы вакцинированы, болезнь протекает в очень легкой форме,

– отметили специалисты.

Коронавирус и грипп – респираторные инфекции, которые могут вызывать схожие симптомы.

Симптомы флуроны:

повышение температуры;

общая утомляемость;

кашель и частое чихание;

ломота в теле;

ангина;

одышка;

головная боль;

тошнота, рвота и даже диарея;

сыпь по телу (чаще всего у детей).

Медицинские работники, пожилые люди и люди с сопутствующими заболеваниями больше подвержены риску заражения каждым из вирусов. ВОЗ отмечает, что и коронавирусная болезнь, и грипп передаются воздушно-капельным путем. Поэтому, кроме вакцинации, важно носить защитную маску.

Что известно о случаях флуроны

Первый в мире случай Флуроны недавно зарегистрировали в Израиле.

Впоследствии о случаях двойного заражения гриппом и коронавирусом также проинформировали в испанском регионе Каталония.

Испанские эксперты отметили, что у таких больных не более серьезное течение заболевания, чем у пациентов, инфицированных только COVID-19.

Также недавно зарегистрировали четыре случая одновременного инфицирования коронавирусом и гриппом в Бразилии.