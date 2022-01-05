В мире распространяется флурона
Флурону уже зафиксирован в США, Израиле, Бразилии, на Филиппинах, в Венгрии. Это не новое явление. Согласно отчету Atlantic, случаи коинфекции были зарегистрированы в Соединенных Штатах почти два года назад.
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Хотя во многих странах отслеживаются случаи одновременного заболевания коронавирусом и гриппом, данных о том, сколько людей болеют, мало.
Как защититься от двойного инфицирования
Эксперты в области здравоохранения и врачи отмечают, что вакцины против коронавируса и гриппа остаются лучшим способом защиты от этих инфекций.
Если вы вакцинированы, болезнь протекает в очень легкой форме,
– отметили специалисты.
Коронавирус и грипп – респираторные инфекции, которые могут вызывать схожие симптомы.
Симптомы флуроны:
- повышение температуры;
- общая утомляемость;
- кашель и частое чихание;
- ломота в теле;
- ангина;
- одышка;
- головная боль;
- тошнота, рвота и даже диарея;
- сыпь по телу (чаще всего у детей).
Что известно о случаях флуроны
- Первый в мире случай Флуроны недавно зарегистрировали в Израиле.
- Впоследствии о случаях двойного заражения гриппом и коронавирусом также проинформировали в испанском регионе Каталония.
- Испанские эксперты отметили, что у таких больных не более серьезное течение заболевания, чем у пациентов, инфицированных только COVID-19.
- Также недавно зарегистрировали четыре случая одновременного инфицирования коронавирусом и гриппом в Бразилии.