В мире распространяется флурона

Флурону уже зафиксирован в США, Израиле, Бразилии, на Филиппинах, в Венгрии. Это не новое явление. Согласно отчету Atlantic, случаи коинфекции были зарегистрированы в Соединенных Штатах почти два года назад.

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Хотя во многих странах отслеживаются случаи одновременного заболевания коронавирусом и гриппом, данных о том, сколько людей болеют, мало.

Как защититься от двойного инфицирования

Эксперты в области здравоохранения и врачи отмечают, что вакцины против коронавируса и гриппа остаются лучшим способом защиты от этих инфекций.

Если вы вакцинированы, болезнь протекает в очень легкой форме,
– отметили специалисты.

Коронавирус и грипп – респираторные инфекции, которые могут вызывать схожие симптомы.

Симптомы флуроны:

  • повышение температуры;
  • общая утомляемость;
  • кашель и частое чихание;
  • ломота в теле;
  • ангина;
  • одышка;
  • головная боль;
  • тошнота, рвота и даже диарея;
  • сыпь по телу (чаще всего у детей).

Что известно о случаях флуроны

Как это возможно

Человек действительно может одновременно болеть гриппом и COVID-19. Лечение происходит согласно имеющимся протоколам. Оно зависит от тяжести течения инфекции, общего состояния, сопутствующих патологий и рисков каждого пациента.