Несмотря на высокие показатели – ситуация в стране контролируемая. В этом заверил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
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"Ситуация управляемая на уровне всех областей Украины несмотря на то, что каждый день бьем своеобразные антирекорды по количеству новых случаев", – отметил он.
Также он добавил, что загруженность коек в медучреждениях взрослыми инфицированными составляет 34%. Детская заболеваемость немного выше – примерно 50%. Однако дети переносят инфекцию чуть легче, чем взрослые – все зависит от сопутствующих заболеваний.
Циркуляция вирусов в Украине
Сейчас в Украине распространяется сразу несколько штаммов коронавируса – часть Дельты, часть Омикрона. Также к ним активно присоединился грипп, который начали фиксировать в начале января 2022 года.
Это такой микс из трех инфекций. Речь идет о циркуляции различных штаммов, которые циркулируют параллельно друг с другом,
– рассказал Кузин.
Ситуация с коронавирусом в Украине: последние данные
- В Украине за прошедшие сутки обнаружили 30 768 новых случаев коронавирусной болезни. В больницы госпитализировали 2 069 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 192 пациента. В то же время выздоровели – 8 835 человек.
- За все время пандемии в Украине заболели 4 095 263 человека.
- Вместе с тем, в Украине ожидают замедления темпов роста количества случаев COVID-штамма Омикрон.
- В то же время в Министерстве здравоохранения прогнозируют ежесуточно от 40 до 60 тысяч больных коронавирусом.
- По состоянию на 1 февраля в оранжевой зоне карантина находятся большинство областей Украины. В красной сейчас две области – Ивано-Франковская и Ровненская.