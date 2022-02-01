Микс из трех инфекций, – Кузин о распространении вирусов в Украине

В Украине продолжает расти заболеваемость коронавирусом. Вместе с тем, различные штаммы болезней циркулируют параллельно друг с другом.

Несмотря на высокие показатели – ситуация в стране контролируемая. В этом заверил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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"Ситуация управляемая на уровне всех областей Украины несмотря на то, что каждый день бьем своеобразные антирекорды по количеству новых случаев", – отметил он.

На прошлой неделе в Украине зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса.

Также он добавил, что загруженность коек в медучреждениях взрослыми инфицированными составляет 34%. Детская заболеваемость немного выше – примерно 50%. Однако дети переносят инфекцию чуть легче, чем взрослые – все зависит от сопутствующих заболеваний.

Циркуляция вирусов в Украине

Сейчас в Украине распространяется сразу несколько штаммов коронавируса – часть Дельты, часть Омикрона. Также к ним активно присоединился грипп, который начали фиксировать в начале января 2022 года.

Это такой микс из трех инфекций. Речь идет о циркуляции различных штаммов, которые циркулируют параллельно друг с другом,

– рассказал Кузин.

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