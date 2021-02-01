Миллиард доз вакцины Novavax будут производить в Чехии: когда это произойдет
В Чехии заявили, что начнут производство вакцины от коронавируса Novavax. Работать над ним планируют уже в апреле 2021 года.
Источник: CNN Prima News
Американская компания в 2021 году хочет выпустить миллиард доз вакцины Novavax. Стало известно, что значительную часть будут производить на заводе у чешской столицы Праги.
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"Поставки могут начаться уже в апреле. Это единственная информация, которой я владею", – сообщил премьер-министр Андрей Бабиш.
Согласно предварительным данным, Чехия должна обеспечить доступность этой вакцины максимум для 3,5 миллионов человек.
Сравнение различных вакцин мира / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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