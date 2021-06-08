Комиссар Европейского Союза по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сказал об этом в Европарламенте накануне голосования за то, чтобы законодательно закрепить документ в срок до важнейшего сезона летнего туризма на континенте.

Читайте также В Украину доставили еще 117 тысяч доз Pfizer-BioNTech

Так, сертификат, подтверждающий иммунитет к коронавирусной инфекции через вакцинацию или предыдущую инфекцию, или отрицательный статус теста на COVID-19 должен использоваться для поездок внутри ЕС с 1 июля.

Эти документы устраняют необходимость карантина или дальнейшего тестирования. Комиссия выразила свое желание о том, чтобы как можно больше стран ЕС начали работу раньше.

Чем больше сертификатов мы уже можем выдавать, тем легче будет процесс в течение лета – иначе мы рискуем получить большой взрыв первого июля, чего мы не можем себе позволить,

– заявил Дидье Рейндерс.

Отметим, что по состоянию на вторник, 8 июня, уже девять стран ЕС выдавали документы.

Также Украина введет "ковидные сертификаты" через 10-14 дней после того, как это сделает Евросоюз. Об этом 8 июня в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов.