Ее активизирует изнутри человек, который желает умереть. Об этом рассказал доктор Филипп Ничке, разработчик капсулы и основатель компании-производителя Exit International.

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Как это работает

Разработчик рассказал, что сначала человек ложится внутрь капсулы. Ему задают ряд вопросов и когда получат ответ он может нажать кнопку внутри капсулы, тем самым активировав устройство в любой момент.

Механизм работы капсулы

Sarco – напечатанное на 3D-принтере устройство, которое изобрели в 2017 году. Автор называет его капсулой для "Милосердной смерти будущего".

Сама капсула оборудована механизмом, который заполняет все внутри азотом, быстро снижая концентрацию кислорода в воздухе до 1%.

Человек чувствует себя немного дезориентированным и может почувствовать легкую эйфорию, прежде чем потеряет сознание,

– рассказал разработчик.

Весь процесс непродолжителен и занимает примерно 30 секунд. Смерть наступает из-за нехватки кислорода и углекислого газа. Важно, что человек во время этого не будет испытывать ни паники, ни чувства удушья.

После смерти капсулу можно отсоединять и использовать как гроб. По словам разработчиков, аппарат можно доставить в любое место.

Справка. Sarco прошла юридическую экспертизу в Швейцарии и теперь, согласно выводу, может на законном основании распространяться и использоваться в стране.

Ничке добавил, что в настоящее время существует два прототипа Sarco, а третий уже создают в Нидерландах. По его словам, если не возникнет непредвиденных сложностей, то Sarco станет доступным для использования в Швейцарии уже в 2022 году.

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