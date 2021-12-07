Ее активизирует изнутри человек, который желает умереть. Об этом рассказал доктор Филипп Ничке, разработчик капсулы и основатель компании-производителя Exit International.
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Как это работает
Разработчик рассказал, что сначала человек ложится внутрь капсулы. Ему задают ряд вопросов и когда получат ответ он может нажать кнопку внутри капсулы, тем самым активировав устройство в любой момент.
Механизм работы капсулы
Sarco – напечатанное на 3D-принтере устройство, которое изобрели в 2017 году. Автор называет его капсулой для "Милосердной смерти будущего".
Сама капсула оборудована механизмом, который заполняет все внутри азотом, быстро снижая концентрацию кислорода в воздухе до 1%.
Человек чувствует себя немного дезориентированным и может почувствовать легкую эйфорию, прежде чем потеряет сознание,
– рассказал разработчик.
Весь процесс непродолжителен и занимает примерно 30 секунд. Смерть наступает из-за нехватки кислорода и углекислого газа. Важно, что человек во время этого не будет испытывать ни паники, ни чувства удушья.
После смерти капсулу можно отсоединять и использовать как гроб. По словам разработчиков, аппарат можно доставить в любое место.
Ничке добавил, что в настоящее время существует два прототипа Sarco, а третий уже создают в Нидерландах. По его словам, если не возникнет непредвиденных сложностей, то Sarco станет доступным для использования в Швейцарии уже в 2022 году.
Где законна эвтаназия
- Эвтаназия законна в Испании, Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Канаде и Колумбии.
- В Германии разрешена пассивная эвтаназия – с согласия тяжелобольного пациента или его родственников могут прекратить поддерживающую терапию.
- В Швейцарии разрешен суицид с врачебной помощью. Для этого используют раствор пентобарбитала натрия. После приема препарата человек засыпает в течение 2 – 5 минут, затем впадает в глубокую кому. В скором времени наступает смерть. За 2020 год в Швейцарии так ушли из жизни примерно 1 300 человек.