В исследовании приняли участие 569 человек в возрасте от 65 лет. Ученые анализировали рацион и состояние здоровья добровольцев на протяжении многих лет вплоть до момента смерти. Дополнительно они изучили образцы тканей головного мозга умерших.

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Основной акцент наблюдений заключался в оценке степени приверженности MIND диете и корреляции питания с состоянием когнитивных функций в течение длительного периода.

Что такое MIND-диета

MIND диета представляет собой комбинацию средиземноморской и DASH диет (рацион для профилактики гипертонии). Она подразделяется на 10 полезных для головного мозга категорий продуктов и 5 категорий нездорового питания – красного мяса, маргарина, сыра, выпечки и сладкого, а также жареного или фастфуда.

К примеру, при соблюдении MIND диеты человеку стоит ежедневно или через день потреблять не менее трех порций цельнозерновых продуктов, зеленый салат, овощи, орехи и фасоль. Птицу и ягоды добавлять в рацион не реже двух раз в неделю, а рыбу не реже чем один раз в 7 дней. Также нужно сократить потребление всех продуктов из категории вредных.

Вероятно, диета обладает защитным эффектом и может способствовать когнитивной устойчивости у пожилых,

– рассказал соавтор работы Клодиан Дхана.

Результаты исследования