Мини-госпиталь на колесах: в Украине впервые запустили медицинский поезд
Источник:Минздрав Украины
В Украине в первый рейс вышел новый поезд – мини-госпиталь. Он состоит из нескольких вагонов, включая вагон интенсивной терапии.
Госпиталь на колесах
В ведомстве отметили, что им можно перевести тяжелых больных и раненых пациентов. Он позволит спасти еще больше жизней из регионов вблизи боевых действий.
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Таким пациентам помогают "Врачи без границ" и украинские медики.
Нужны медики
Минздрав просит других специалистов присоединиться к команде эвакуационного поезда, у которых есть возможность. Для рейса поезда-мини-госпиталя требуются медсестры и медбратья интенсивной терапии или те, у кого есть опыт в ортопедии.
Если вы заинтересованы в предложении, пожалуйста, отправьте свое резюме и мотивационные письма на электронную почту MSFOCB-Kyiv-PAM@brussels.msf.org. Более подробную информацию можно получить во время собеседования,
– отметили в Минздраве.
Поезд запустили при сотрудничестве Министерства здравоохранения, "Врачей без границ" и Укрзализныци.
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