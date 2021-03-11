Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко получил дозу Covishield. Чиновник отметил, что вакцина безопасна, ведь ее одобрили правительства таких стран, как Канада и Великобритания.

Ткаченко отметил, что удивлен, что кампания по вакцинации врачей фактически провалилась в Черновцах. Именно поэтому министр и решил принять участие в продвижении прививок.

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Ткаченко призвал доверять специалистам, а не соцсетям

В вопросе безопасности прививки надо доверять именно специалистам, а не корреспондентам в соцсетях или заявлениям отдельных политиков. Не ведитесь на дезинформацию и информационные провокации,

– призвал Ткаченко.

Министр отметил, что вакцинироваться необходимо, ведь каждый хочет без оговорок заходить в кафе или кинотеатр. Также предприниматели стремятся вернуться к ведению бизнеса без каких-либо карантинных ограничений. "Чем больше людей вакцинируются – тем быстрее мы остановим пандемию", – считает Ткаченко.

Известные люди могут вакцинироваться остатками доз

По словам Ткаченко, публичные и общественные деятели могут претендовать на вакцинацию остатками доз препаратов. Так произошло и в случае Ткаченко. Остальным министр посоветовал зарегистрироваться в приложении "Дия" и подать заявку. Также глава Минкультуры призвал звезд и политиков принять участие в продвижении вакцинации.

Вакцинируйте себя, своих детей и родственников. Делайте селфи, снимайте видео и выкладывайте их в соцсети,

– сказал Ткаченко.

Обратите внимание! Ранее министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что украинские министры планируют вакцинироваться вместе. Это якобы уже согласовали на совещании с главой правительства Денисом Шмыгалем. Вакцинировались президент Владимир Зеленский, глава Минздрава Максим Степанов, главный санврач Виктор Ляшко и ряд других политиков.