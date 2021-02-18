Начало вакцинации в Украине является первоочередным желанием многих депутатов. Сейчас народных избранников, которые негативно оценивают работу Минздрава, становится все больше.

Депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что нардепы хотели бы заслушать отчет всего правительства, в частности Министерства здравоохранения. По ее словам, стоит проверить, насколько Минздрав готово к началу первого этапа вакцинации и только тогда делать выводы.

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Кравчук отметила, что сейчас у производителей вакцин нет проблем с ее реализацией. В частности, есть очередь из стран и правительств, которые хотят купить препарат для прививки или подписали контракты о закупке.

Я не думаю, что задержка в Украине на несколько дней является трагедией, но если до конца недели мы не получим каких-то позитивных сигналов, то министру стоит готовиться к более серьезному разговору,

– подчеркнула депутат.

Как заявила Кравчук, в таком случае вопросы по вакцинации будут возникать не только у депутатов, но и у президента. Также она напомнила, что подписи об отставке главы МОЗ Максима Степанова в парламенте собирали еще с июня 2020 года, но у них до сих пор нет результата.

Обратите внимание! Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что если к концу недели в Украине не начнется вакцинация, то главу МОЗ Максима Степанова могут отправить в отставку.

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Расследование НАБУ по закупке вакцины

Кравчук отметила, что досудебное расследование относительно возможных злоупотреблений при закупке вакцин у Минздрава должно быть в пределах компетенции правоохранителей. Однако депутат рассказала, что сейчас говорить о том, что есть какая-то одна цена препаратов для всех стран тоже неправильно.

"Производители договариваются с правительствами в зависимости от количества доз или сроков поставки, поэтому цены для стран разные", – сообщила нардеп.

Справка. НАБУ начало расследование по закупке вакцины против коронавируса. Дело открыли в феврале 2021 года.

Задержка вакцинации в Украине: что известно

В течение последних недель в Минздраве заявляли, что вакцинация против COVID-19 в Украине начнется 15 февраля 2021 года. Однако еще тогда предупреждали о возможных задержках.

Максим Степанов 15 февраля заявил, что "вакцина немножко задерживается" и ее стоит ожидать 16 – 17 февраля. При этом министр заверил, что процесс отгрузки первой партии вакцин в Украину уже начался.

Глава Минздрава отметил, что дату 15 февраля он называл, основываясь на информации о поставках вакцин. Впрочем, сейчас "возникли определенные технические проблемы логистического характера".

Теперь Максим Степанов рассчитывает, что вакцинация начнется до конца недели.



Этапы вакцинации / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала