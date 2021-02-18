Министру стоит готовиться к серьезному разговору: Кравчук о задержке вакцинации в Украине
Начало вакцинации в Украине является первоочередным желанием многих депутатов. Сейчас народных избранников, которые негативно оценивают работу Минздрава, становится все больше.
Источник:24 канал
Депутат от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, что нардепы хотели бы заслушать отчет всего правительства, в частности Министерства здравоохранения. По ее словам, стоит проверить, насколько Минздрав готово к началу первого этапа вакцинации и только тогда делать выводы.
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Кравчук отметила, что сейчас у производителей вакцин нет проблем с ее реализацией. В частности, есть очередь из стран и правительств, которые хотят купить препарат для прививки или подписали контракты о закупке.
Я не думаю, что задержка в Украине на несколько дней является трагедией, но если до конца недели мы не получим каких-то позитивных сигналов, то министру стоит готовиться к более серьезному разговору,
– подчеркнула депутат.
Как заявила Кравчук, в таком случае вопросы по вакцинации будут возникать не только у депутатов, но и у президента. Также она напомнила, что подписи об отставке главы МОЗ Максима Степанова в парламенте собирали еще с июня 2020 года, но у них до сих пор нет результата.
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Расследование НАБУ по закупке вакцины
Кравчук отметила, что досудебное расследование относительно возможных злоупотреблений при закупке вакцин у Минздрава должно быть в пределах компетенции правоохранителей. Однако депутат рассказала, что сейчас говорить о том, что есть какая-то одна цена препаратов для всех стран тоже неправильно.
"Производители договариваются с правительствами в зависимости от количества доз или сроков поставки, поэтому цены для стран разные", – сообщила нардеп.
Задержка вакцинации в Украине: что известно
- В течение последних недель в Минздраве заявляли, что вакцинация против COVID-19 в Украине начнется 15 февраля 2021 года. Однако еще тогда предупреждали о возможных задержках.
- Максим Степанов 15 февраля заявил, что "вакцина немножко задерживается" и ее стоит ожидать 16 – 17 февраля. При этом министр заверил, что процесс отгрузки первой партии вакцин в Украину уже начался.
- Глава Минздрава отметил, что дату 15 февраля он называл, основываясь на информации о поставках вакцин. Впрочем, сейчас "возникли определенные технические проблемы логистического характера".
- Теперь Максим Степанов рассчитывает, что вакцинация начнется до конца недели.
Этапы вакцинации / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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