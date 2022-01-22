Поэтому теперь премьер-министр Нафтали Беннет, начальник штаба ЦАХАЛ (вооруженных сил страны) Авив Кохави, и другие высокопоставленные чиновники, возможно, пройдут тестирование на COVID-19. С ними накануне встречался Ганц.
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Как чувствует себя министр
Отмечают, что Ганц чувствует себя хорошо. Он объясняет это тем, что получил 4 дозы вакцины от коронавируса.
Я чувствую себя хорошо, потому что я привит. Будьте здоровы, соблюдайте правила и идите и сделайте прививку,
– заявил Ганц.
В его офисе сообщили, что сейчас министр будет работать из дома. Там он отбывает бидуд – обязательную самоизоляцию. Уверяют, что он сможет продолжать работу, где есть все необходимое для этого. В его доме в Рош-ха-Аине уже установили специальные системы.
Бустерная вакцинация в Израиле
- Израиль одним из первых в мире разрешил использовать третью вакцину против COVID-19.
- В конце декабря 2021 года в стране начали вводить бустерные дозы уязвимым группам населения, а позже начали предлагать их всем старше 60 лет. Власти надеются, что дополнительные бустеры остановят волну инфекции, вызванную штаммом Омикрон.
- Кроме того, на днях правительство Израиля приняло решение отказаться от введения локдаунов для борьбы с эпидемией коронавируса. Отныне граждан Израиля будут усиленно тестировать на COVID-19.