Минобороны Израиля, который вакцинировался 4 раза, заболел COVID-19

Министр обороны Израиль Бени Ганц заболел коронавирусом. При этом чиновник получил 4 дозы вакцины против недуга.

Поэтому теперь премьер-министр Нафтали Беннет, начальник штаба ЦАХАЛ (вооруженных сил страны) Авив Кохави, и другие высокопоставленные чиновники, возможно, пройдут тестирование на COVID-19. С ними накануне встречался Ганц.

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Как чувствует себя министр

Отмечают, что Ганц чувствует себя хорошо. Он объясняет это тем, что получил 4 дозы вакцины от коронавируса.

Я чувствую себя хорошо, потому что я привит. Будьте здоровы, соблюдайте правила и идите и сделайте прививку,

– заявил Ганц.

В его офисе сообщили, что сейчас министр будет работать из дома. Там он отбывает бидуд – обязательную самоизоляцию. Уверяют, что он сможет продолжать работу, где есть все необходимое для этого. В его доме в Рош-ха-Аине уже установили специальные системы.

Бустерная вакцинация в Израиле

Израиль одним из первых в мире разрешил использовать третью вакцину против COVID-19.

В конце декабря 2021 года в стране начали вводить бустерные дозы уязвимым группам населения, а позже начали предлагать их всем старше 60 лет. Власти надеются, что дополнительные бустеры остановят волну инфекции, вызванную штаммом Омикрон.

Кроме того, на днях правительство Израиля приняло решение отказаться от введения локдаунов для борьбы с эпидемией коронавируса. Отныне граждан Израиля будут усиленно тестировать на COVID-19.