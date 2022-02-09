В Минздраве подчеркнули, что лекарств против болезни не существует. Полиомиелит может угрожать невакцинированным или не полностью вакцинированным детям неизлечимым параличом и даже смертью.
Важно Календарь прививок от Минздрава: когда вакцинироваться детям и взрослым
Лекарств от этой болезни не существует, единственной и безальтернативной защитой от болезни является прививка,
– подчеркнули в ведомстве.
Какими могут быть последствия болезни
Источник: ЮНИСЕФ
Среди тех, кого парализовало вследствие полиомиелита, 5 – 10% умирают из-за того, что паралич поразил именно дыхательные мышцы. Смерть может наступить в течение нескольких часов.
Полиовирус коварен и тем, что распространяется незаметно и быстро из-за отсутствия каких-либо симптомов у большинства инфицированных.
Как защитить ребенка
Единственной и безальтернативной защитой от болезни является прививка. Для борьбы с полиомиелитом в Украине и во всем мире используют инактивированную полиомиелитную вакцину (ИПВ) и оральную полиомиелитную вакцину (ОПВ).
Вакцины, которые используют государственные и частные клиники, зарегистрированы и разрешены для использования в стране.
В Украине вакцинация от полиомиелита входит в перечень обязательных гарантированных государством прививок, поэтому их можно получить безвозмездно у вашего семейного врача или педиатра (при условии, если он работает в заведении, которое подписало соглашение с НСЗУ).