Минздрав бьет тревогу: в Украине критически низкий уровень вакцинации детей против полиомиелита

Лишь 80% украинских детей в возрасте до одного года получили три дозы вакцины от полиомиелита. На самом деле это критически мало, поскольку минимальный необходимый порог – 95%.

В Минздраве подчеркнули, что лекарств против болезни не существует. Полиомиелит может угрожать невакцинированным или не полностью вакцинированным детям неизлечимым параличом и даже смертью.

Важно Календарь прививок от Минздрава: когда вакцинироваться детям и взрослым

Лекарств от этой болезни не существует, единственной и безальтернативной защитой от болезни является прививка,

– подчеркнули в ведомстве.

Какими могут быть последствия болезни

Источник: ЮНИСЕФ

Среди тех, кого парализовало вследствие полиомиелита, 5 – 10% умирают из-за того, что паралич поразил именно дыхательные мышцы. Смерть может наступить в течение нескольких часов.

Полиовирус коварен и тем, что распространяется незаметно и быстро из-за отсутствия каких-либо симптомов у большинства инфицированных.

Что вызывает полиомиелит Болезнь вызывают полиовирусы, которые попадают в организм обычно через немытые руки и иногда через грязную воду.

Как защитить ребенка

Единственной и безальтернативной защитой от болезни является прививка. Для борьбы с полиомиелитом в Украине и во всем мире используют инактивированную полиомиелитную вакцину (ИПВ) и оральную полиомиелитную вакцину (ОПВ).

Вакцины, которые используют государственные и частные клиники, зарегистрированы и разрешены для использования в стране.

В Украине вакцинация от полиомиелита входит в перечень обязательных гарантированных государством прививок, поэтому их можно получить безвозмездно у вашего семейного врача или педиатра (при условии, если он работает в заведении, которое подписало соглашение с НСЗУ).



Как работают вакцины от полиомиелита / инфографика ЮНИСЕФ