Минздрав готовит новые ограничения из-за распространения штамма Дельта в Украине

По отдельному поручению СНБО Минздрав подготовит варианты карантинных ограничений из-за случаев штамма Дельта в стране. Предложения будут готовы до 25 июня.

Об этом сообщил заместитель министра и главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Он отметил, что для уменьшения риска распространения штамма Дельта в Украине во время заседания правительства уже поддержали внедрение ряда мероприятий.

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До 25-го июня, по отдельному поручению СНБО, будет подготовлено комплексные предложения для противодействия распространению коронавируса штамма Дельта в Украине,

– рассказал Игорь Кузин.

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Гражданам, прибывшим из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации и Португальской Республики (или находились в этих странах не менее 7 дней) нельзя пересекать государственную границу Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS– CoV-2.

Такие тесты должны проводиться непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля). Эти условия въезда в Украину начнут действовать с 25 июня 2021 года.

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