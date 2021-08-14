Как Минздрав готовится к новой волне COVID-19 в Украине: Радуцкий назвал ключевые этапы

Новую волну пандемии в Украине может спровоцировать Дельта-штамм. Поэтому в Министерстве здравоохранения уже начали активную подготовку.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. В ведомстве, в частности, обновят стандарт лечения пациентов с коронавирусом.

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Так, эпидемиологи прогнозируют, что уже со следующей недели количество больных в стране начнет ощутимо расти. Как отметил глава комитета, Миздрав проанализировал предыдущие волны болезни и провел работу над ошибками. Уже работают в нескольких направлениях.

Готовы ли больницы

. По словам Радуцкого, в Украине уже зафиксировано более 300 случаев инфицирования штаммом Дельта.

Сейчас определили 257 ковидних больниц, которые разделены на первую и вторую очередь. В них уже доступны почти 39 тысяч койкомест. Из них – 96% с подведенным кислородом. В случае резкого ухудшения эпидситуации, планируют разворачивать дополнительные места.

Адаптация маршрутов доставки пациентов в ближайшую больницу

Весной, во время пика третьей волны, были случаи, когда в одном регионе больницы переполнены, а в соседней области еще достаточное количество свободных мест. Теперь система маршрутов доставки пациентов в больницы должна стать более гибкой и адаптивной.

Обновления стандарта лечения

Завершается обновление стандарта лечения пациентов с COVID-19 согласно рекомендациям ВОЗ. В ближайшее время он должен быть одобрен.

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Закупка скорых

417 новых машин экстренной медицинской помощи уже работают в регионах. В 2021 году планируется закупить еще 416 скорых. Для полного обновления парка экстренной медицинской помощи в перспективе нужно приобрести еще 600 авто.

Закупка кислородных концентраторов для "первички"

Правительство выделило субвенцию в 693 миллионов гривен, чтобы купить кислородные концентраторы. Они предназначены для пациентов, перенесших тяжелую стадию болезни, для дальнейшей реабилитации дома.

Часть концентраторов приобрели, другие – до конца сентября поставят в регионы,

– заверил Радуцкий.

Покупка оборудования

Вместе с тем, 161 компьютерный томограф и 148 рентген-аппарат доставили в опорные больницы, часть из них уже работает. Другая – готовится к вводу в эксплуатацию.

Закупка лекарственных средств

Провели тендеры на закупку медпрепаратов на сумму 105 миллионов гривен, которые используют согласно протоколу лечения пациентов с коронавирусом. В ближайшее время они будут доставлены в больницы.

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