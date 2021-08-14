Как Минздрав готовится к новой волне COVID-19 в Украине: Радуцкий назвал ключевые этапы
Источник:фейсбук Радуцкого
Новую волну пандемии в Украине может спровоцировать Дельта-штамм. Поэтому в Министерстве здравоохранения уже начали активную подготовку.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. В ведомстве, в частности, обновят стандарт лечения пациентов с коронавирусом.
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Так, эпидемиологи прогнозируют, что уже со следующей недели количество больных в стране начнет ощутимо расти. Как отметил глава комитета, Миздрав проанализировал предыдущие волны болезни и провел работу над ошибками. Уже работают в нескольких направлениях.Справка. По словам Радуцкого, в Украине уже зафиксировано более 300 случаев инфицирования штаммом Дельта.
Готовы ли больницы
Сейчас определили 257 ковидних больниц, которые разделены на первую и вторую очередь. В них уже доступны почти 39 тысяч койкомест. Из них – 96% с подведенным кислородом. В случае резкого ухудшения эпидситуации, планируют разворачивать дополнительные места.
Адаптация маршрутов доставки пациентов в ближайшую больницу
Весной, во время пика третьей волны, были случаи, когда в одном регионе больницы переполнены, а в соседней области еще достаточное количество свободных мест. Теперь система маршрутов доставки пациентов в больницы должна стать более гибкой и адаптивной.
Обновления стандарта лечения
Завершается обновление стандарта лечения пациентов с COVID-19 согласно рекомендациям ВОЗ. В ближайшее время он должен быть одобрен.
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Закупка скорых
417 новых машин экстренной медицинской помощи уже работают в регионах. В 2021 году планируется закупить еще 416 скорых. Для полного обновления парка экстренной медицинской помощи в перспективе нужно приобрести еще 600 авто.
Закупка кислородных концентраторов для "первички"
Правительство выделило субвенцию в 693 миллионов гривен, чтобы купить кислородные концентраторы. Они предназначены для пациентов, перенесших тяжелую стадию болезни, для дальнейшей реабилитации дома.
Часть концентраторов приобрели, другие – до конца сентября поставят в регионы,
– заверил Радуцкий.
Покупка оборудования
Вместе с тем, 161 компьютерный томограф и 148 рентген-аппарат доставили в опорные больницы, часть из них уже работает. Другая – готовится к вводу в эксплуатацию.
Закупка лекарственных средств
Провели тендеры на закупку медпрепаратов на сумму 105 миллионов гривен, которые используют согласно протоколу лечения пациентов с коронавирусом. В ближайшее время они будут доставлены в больницы.
Коронавирус в Украине
- За минувшие сутки, 13 августа, в Украине обнаружили 1353 больных коронавирусом. Из них 99 детей и 33 медработника. В больницы был госпитализирован 641 человек с подтвержденным COVID-19 или подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 44 инфицированных – умерли.
- За все время пандемии COVID-19 в Украине коронавирус диагностировали у 2 265 217 человек, 2 196 589 из которых уже выздоровели. Зато умерли от осложнений вируса 53 238 украинцев.