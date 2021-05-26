Из-за того, что 26 мая авиасообщение между Украиной и Республикой Беларусь было прекращено, Минздрав и МИД сейчас решают логистический вопрос – как забрать украинских граждан, которые в данный момент лечатся в белорусских медицинских учреждениях.

К теме Закрыто авиасообщение с Беларусью: как вернуться украинцам

Что известно об украинцах, которые лечатся в Беларуси

Известно, что в настоящее время в Беларуси находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия). Еще 4 украинца проходят обследование.

Дипломаты и специалисты Минздрава готовы оказать максимальное содействие нашим гражданам в разработке оптимального маршрута следования в каждом конкретном случае, в частности учитывая состояние здоровья,

– говорится в сообщении.

Как получить помощь: для получения помощи нужно обратиться на "горячую линию" Посольства Украины в Беларуси по номеру +375 25 603 1184.

Когда и почему закрыли авиасообщение с Беларусью